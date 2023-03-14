الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«سر البردية».. «المتحدة» تخاطب الأطفال بمحتوى جديد في رمضان

يحيى وكنوز
يحيى وكنوز

حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تطوير المحتوى الدرامي للأطفال بشكل يرقى إلى المستوى العالمي مع الحرص على ترسيخ الهوية الثقافية المصرية الأصيلة، حيث يعرض الجزء الثاني من مسلسل التحريك "يحيى وكنوز" تحت عنوان "سر البردية" على فضائية "دى إم سى" خلال شهر رمضان وذلك بعد أن حقق الجزء الأول نجاحًا كبيرًا في السنة الماضية، ورسّخ مكانته في مجال الرسوم المتحركة، وتقديم محتوى جاد ومتطور يلبي تطلعات ورغبات أطفال العصر.

العمل يستعرض الحضارة المصرية القديمة بمعالجة عصرية، وأحداثه مليئة بالمفاجآت، ويقدم عددًا من الملوك المصريين القدماء، أكثر من الجزء الأول، في محاولة لتعريف الأطفال بأكبر عدد من أبناء وصُناع مصر القديمة.

يقول السيناريست محمد عدلى، مؤلف "يحيى وكنوز"، إنه تم الانتهاء من تسجيل حلقات المسلسل، وأن العمل حاليًا في مرحلة التحريك"، مضيفًا أنه "يوجد بالعمل عدد أكبر من ملوك المصريين القدماء من خلال شخصيات لها علاقة بالدراما، كما يوجد دكتور (عجيب) الذى يجسد شخصيته الفنان محمد ثروت، وهو (شرير كوميدى) لديه هدف معين أكثر من سرقة الآثار".

تدور أحداث المسلسل في 30 حلقة، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين: علاء مرسى وسامى مغاورى وعصام السقا، وفنانين آخرين يتم الكشف عنهم خلال البرومو الذى يطرح خلال أيام قليلة.

شارك في الجزء الأول من مسلسل "يحيى وكنوز" الذي عرض في موسم رمضان الماضي 2022، الفنانون: ياسر جلال وأحمد السقا وإسعاد يونس وأحمد العوضي وأشرف عبدالباقي وعلاء مرسي وسامي مغاوري، وغيرهم من النجوم.

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وائل لطفي

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