الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حرقوا البراءة.. الغموض يحيط بجثة طفلة عثر عليها بمقابر أوسيم

جثة
جثة

حالة من الفضول تمتزج بالحزن انتابت أهالي مدينة أوسيم عقب العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات ملقاة في مقابر أوسيم. 

كشفت التحريات الأولية عن وجود اثار حروق وكدمات في جسد الطفلة ما يشير الى وجود شبهة جنائية كما تبين ان الطفلة مجهولة الهوية. 

وشكّل اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الطفلة وقاتلها والدافع وراء ارتكابه الواقعة، ويتولى فريق البحث برئاسة العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة عملية مناقشة اهالي المنطقة وفحص كاميرات المراقبة للتوصل الى خيط يقود لهوية المتخلصين من الطفلة. 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة طفلة ملقاة في ظروف غامضة بدائرة مركز شرطة أوسيم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، ونُقلت تحت تصرف النيابة العامة.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

مقابر أوسيم جثة طفلة اوسيم حروق الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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حرقوا البراءة.. الغموض يحيط بجثة طفلة عثر عليها بمقابر أوسيم

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