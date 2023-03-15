احتفاءً بعام الشعر العربى.. أدونيس فى جولة ثقافية بالسعودية ابتداءً من اليوم

تقيم أكاديمية الشعر العربى بالمملكة العربية السعودية جولة ثقافية للشاعر والمفكر أدونيس حول عدد من مدن المملكة، وذلك ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق 15 مارس 2022، حيث يلقي محاضرة بعنوان "الشعر والحياة" فى قصر الثقافة بحي السفارات فى تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتأتي ثاني جولات أدونيس بالمملكة يوم الإثنين الموافق 20 مارس الجاري؛ حيث يلقى محاضرة بعنوان "الشعر قبل الإسلام" فى جامعة الطائف فى تمام الحادية عشر صباحاً بتوقيت المملكة.

ويختتم أدونيس جولته الثقافية بالمملكة العربية السعودية بإلقاء الشعر فى ندوة أمسية شعرية بجامعة الاعمال والتكنولوجيا فى جدة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس الجاري، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

علي أحمد سعيد إسبر المعروف باسمه المستعار" أدونيس"، شاعر وناقد وأكاديمي ومفكر سوري - لبناني - فرنسي، ولد في قرية قصابين التابعة لمدينة جبلة في سوريا،نال الجنسية اللبنانية مع أسرته في العام 1963.

تكررت دعوته كأستاذ زائر إلى جامعات ومراكز للبحث في فرنسا وسويسرا والولايات المتحدة وألمانيا، تلقى عدداً من الجوائز العالمية وألقاب التكريم، وتُرجمت أعماله إلى ثلاث عشرة لغة، وهو عضو الهيئة الإستشارية لمشروع كتاب في جريدة.

قاد أدونيس ثورة حداثية في النصف الثاني من القرن العشرين، «حيث كان له تأثير زلزالي» على الشعر العربي يمكن مقارنته بشعر تي إس إليوت في العالم الناطق بالإنجليزية.

ويعتبر البعض أن أدونيس من أكثر الشعراء العرب إثارة للجدل، فمنذ أغاني مهيار الدمشقي، استطاع أدونيس بلورة منهج جديد في الشعر العربي يقوم على توظيف اللغة على نحو فيه قدر كبير من الإبداع والتجريب تسمو على الاستخدامات التقليدية دون أن يخرج أبداً عن اللغة العربية الفصحى ومقاييسها النحوية.

تشمل منشورات أدونيس عشرين مجلداً شعرياً وثلاثة عشر مجلداً في النقد. له عشرات الكتب المترجمة إلى العربية تشمل شعر سان جون بيرس وإيف بونفوا، وأول ترجمة عربية كاملة لكتاب أوفيد «التحولات» (2002). تم طبع مختاراته متعددة المجلدات من الشعر العربي («ديوان الشعر العربي»)، والتي تغطي ما يقرب من ألفي عام من الشعر، أكثر من مرة منذ نشرها في العام 1964.

يعد أدونيس منافسا دائما لجائزة نوبل في الأدب، ووُصف أدونيس من قبل البعض بأنه أعظم شاعر حي في العالم العربي.