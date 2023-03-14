الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توزيع أجهزة كهربائية حديثة على 150 عروسة بأسوان

توزيع أجهزة
توزيع أجهزة

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالدور الوطنى الرائد لبيت الزكاة والصدقات المصرى، بإشراف فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في تقديم أوجه الدعم والرعاية المعيشية والحماية الاجتماعية للبسطاء والأسر الأكثر احتياجاً. 

جاء ذلك بمناسبة تنظيم بيت الزكاة والصدقات المصرى قافلة مبادرة "تيسير الزواج" بنادى أسوان الرياضى، وفي إطار الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل التحديات الحالية، والأزمة الاقتصادية العالمية. 

وتضمنت القافلة توزيع أجهزة كهربائية حديثة وسلع معمرة منزلية على 150 عروسة من بنات القرى بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، بالإضافة إلى المرور الميدانى على القرى لتوزيع كوبونات صرف كراتين تضم مواد غذائية وأساسية، بجانب البطاطين والألحفة. 

وفى نفس السياق، ثمن محافظ أسوان جهود الأزهر الشريف ودوره في حمل شرف أمانة الدعوة إلى الله ونشر الفكر الوسطى، بجانب إطلاق مبادرة "لتسكنوا إليها" التي تستهدف تيسير الزواج وعدم المغالاة في التكاليف للمقبلين على الزواج، بالإضافة إلى دوره المجتمعى؛ لتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية داخل القرى والمناطق الشعبية والنائية. 

ووجه محافظ أسوان المسئولين بتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهذه القوافل؛ للوصول إلى أكبر عدد من الجماهير فى مختلف القرى والمدن من أجل خدمة البسطاء. 

أسوان بيت الزكاة قافلة تيسير الزواج محافظ أسوان نادي أسوان الرياضي توزيع أجهزة كهربائية

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