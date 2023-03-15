مع اضطراب الحالة الجوية السائدة في الوقت الحالي زاد البحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة لمعرفة الاستعداد المطلوب لليوم قبل الخروج من المنزل.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 15-3-2023



في هذا التقرير نذكر لكم حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 15-3-2023 في مختلف المحافظات وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

وفق هيئة الأرصاد الجوية فإنه من المتوقع تحسن الأحوال الجوية اليوم الأربعاء لتكون الأجواء معتدلة خلال فترة النهار، مع هدوء سرعات الرياح بشكل كبير، وانخفاض فرص سقوط الأمطار لتكون خفيفة إلى متوسطة بمناطق محدودة، تتلاشى من أغلب المحافظات خاصة محافظات السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري.

مع تزايد فرص تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلي القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة على الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.



وتوقعت الأرصاد في بيانها انخفاض فرص سقوط الأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% على مناطق من شمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

بيان درجات الحرارة اليوم الأربعاء 15-3-2023

القاهرة 21 12

العاصمة الإدارية 21 11

6 أكتوبر 21 12

بنهــــا 21 12

دمنهور 20 12

وادي النطرون 21 11

كفر الشيخ 21 12

المنصورة 22 12

الزقازيق 22 13

شبين الكوم 21 12

طنطا 21 12

دمياط 20 12

بورسعيد 19 13

الإسماعيلية 22 11

السويس 22 12

العريش 20 10

رفح 20 10

رأس سدر 23 14

نخل 20 9

كاترين 14 6

الطور 23 15

طابا 22 14

شرم الشيخ 24 16

الإسكندرية 20 11

العلمين الجديدة 19 12

مطروح 18 13

السلوم 20 12

سيوة 20 11

رأس غارب 23 15

الغردقة 24 16

سفاجا 24 15

مرسى علم 25 14

شلاتين 24 14

حلايب 22 15

أبو رماد 23 14

رأس حدربة 24 15

الفيوم 21 11

بني سويف 21 11

المنيا 22 10

أسيوط 21 10

سوهاج 22 11

قنا 23 11

الأقصر 24 12

أسوان 25 12

الوادي الجديد 23 12

أبو سمبل 24