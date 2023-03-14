أمطار غزيرة وثلوج.. موجة الطقس السيئ تضرب مدن البحر الأحمر (تفاصيل)

شهدت مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الثلاثاء، سقوطًا غزيرًا للأمطار وكرات الثلج مع انخفاض شديد في درجة الحرارة وأجواء باردة ورياح شديدة، لتخلو شوارع المدينة من المارة.

رياح شديدة وأمطار متوسطة تضرب الغردقة ورأس غارب بالبحر الاحمر

وشهدت مدن الغردقة وراس غارب بمحافظة البحر الاحمر منذ قليل، سقوط أمطار متوسطة، بالإضافة الي نشاط في حركة الرياح المحملة بالأتربة والرمال، مما دفع محافظة البحر الاحمر لاعلان حالة الطوارئ القصوي بمختلف قطاعاتها.

وتشهد مدن محافظة البحر الأحمر منذ صباح اليوم الثلاثاء، نشاطًا مكثفًا للرياح المحملة بالأتربة والرمال، خاصة على الطرق السريعة ووسط المدن، حيث تجاوزت سرعة الرياح 29 كيلومترا في الساعة، وتزامن ذلك مع اتخفاض درجة الحرارة وذلك بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.

وحذرت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر المواطنين من تقلبات الأحوال الجوية، وسرعة شدة الرياح، خاصة المسافرين منهم، بتوخيالحذر، واتباع إرشادات المرور والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق السريعة، والتي تشهد عاصفة رملية تحجب الرؤية.

إغلاق مينائي شرم الشيخ والغردقة البحريين لسوء الاحوال الجوية

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر عن إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم، وميناء الغردقة البحري، وذلك لسوء الاحوال الجومائية.

وأشارت الهيئة في بيان لها، إلى أن سرعة الرياح وصلت لـ 26 عقدة غربية مع ارتفاع الامواج ما بين 3-4 متر وحالة البحر مضطربة جدا وتمايقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الانشطة البحرية وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

واصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحةالبحرية و تفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصةوالعامة .