الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الخارجية الأمريكية: استدعاء السفير الروسى عقب حادث تصادم مسيرة أمريكية ومقاتلة روسية

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

أعلنت الخارجية الأمريكية، استدعاء السفير الروسي عقب حادث تصادم مسيرة أمريكية ومقاتلة روسية فوق البحر الأسود، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز".

الخارجية الأمريكية

وأكدت الخارجية الأمريكية، أن مسئولين كبارا في الوزارة سيلتقون السفير الروسي مساء اليوم.

حادث البحر الأسود

وأضافت الخارجية الأمريكية، أنه تم إبلاغ الحلفاء والشركاء بتفاصيل الحادث.

كما أكد الجيش الأمريكي، أنه لم يتم العثور على بقايا الطائرة المسيرة بالبحر الأسود.

 

كانت طائرة مقاتلة روسية اصطدمت بجزء من مسيرة عسكرية أمريكية.

الخارجية الامريكية نبأ عاجل البحر الأسود المقاتلة الروسية اكسترا نيوز

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