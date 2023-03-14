الخارجية الأمريكية: استدعاء السفير الروسى عقب حادث تصادم مسيرة أمريكية ومقاتلة روسية

أعلنت الخارجية الأمريكية، استدعاء السفير الروسي عقب حادث تصادم مسيرة أمريكية ومقاتلة روسية فوق البحر الأسود، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز".

الخارجية الأمريكية

وأكدت الخارجية الأمريكية، أن مسئولين كبارا في الوزارة سيلتقون السفير الروسي مساء اليوم.

حادث البحر الأسود

وأضافت الخارجية الأمريكية، أنه تم إبلاغ الحلفاء والشركاء بتفاصيل الحادث.

كما أكد الجيش الأمريكي، أنه لم يتم العثور على بقايا الطائرة المسيرة بالبحر الأسود.

كانت طائرة مقاتلة روسية اصطدمت بجزء من مسيرة عسكرية أمريكية.