«الاستدامة وتأثيرها على مفاهيم السفر».. انطلاق فعاليات قمة العرب للطيران غدًا

تنطلق غدًا الأربعاء، فعاليات النسخة العاشرة من قمة العرب للطيران، الحدث الرائد لقطاع الطيران والسياحة في منطقة الشرق الأوسط.

وتعقد فعاليات القمة في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات في مدينة رأس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة.

وتأتي القمة فى نسختها العاشرة تحت شعار "الاستدامة وتأثيرها المباشر على مفاهيم السفر والسياحة في العصر الحالي".

و تتيح القمة للمشاركين سلسلة من فرص التواصل وتبادل المعرفة وتستقطب كوكبة من رواد قطاع الطيران العالمي لاغتنام الفرص ومواجهة التحديات وتوحيد الجهود ومناقشة سبل دفع تطور قطاع الطيران والسياحة العربي.

ويشهد اليوم الأول نقاشات وحوارات في مواضيع الاستدامة والآفاق الاقتصادية وتأثير التطورات التكنولوجية الثورية على مستقبل قطاع الطيران والسفر.

وتتضمن أجندة فعاليات غدًا الأربعاء، مجموعة من جلسات الحوار الحيّة، والكلمات الرئيسية، وورش العمل.

وتشارك كوكبة من القادة المحليين وعمالقة القطاع العالميين في حوار فعال يستكشف تأثير السفر على البيئة وسبل تعزيز استدامته مستقبلاً عبر استعراض أساليب إزالة الكربون ونماذج الأعمال المستدامة التي تدعم النمو المستمر للقطاع.

وتستعرض “قمة العرب للطيران” في نسختها العاشرة تحليلات القطاع وتحدد الحلول القابلة للتطوير التي تحدث فرقاً ملموساً في مسار التحول المستدام، وتسلط المناقشات الاستراتيجية الضوء أيضاً على المنتجات والخدمات والمبادرات المبتكرة التي تغير طريقة سفر الناس اليوم.

كمنا تناقش فعاليات القمة غدًا، أُسس اقتصاديات الطيران في إطار ركيزة الاستدامة، وتأثير النقل الجوي المتقدم على شركات الطيران والمطارات وعمليات السفر، وتنامي أهمية وجهات السفر في الشرق الأوسط، والفرص المتزايدة في منظومة القطاع.

وتُقام قمة العرب للطيران 2023 بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وهي أول حدث عالمي للطيران والسياحة يهدف إلى حساب انبعاثات الكربون.