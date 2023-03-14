كلاب مسعورة.. وقائع عقر الكلاب للمواطنين والعقوبات المقررة

انتشرت خلال الآونة الأخيرة، جرائم عقر الكلاب للمواطنين ما يتسبب في إصابات خطيرة، ويتم تلقي العلاج لها.

ونوضح خلال التقرير التالي وقائع عقر الكلاب والعقوبات علي المالك أو المحرض.

كلب مسعور يعقر 4 أشخاص بأكتوبر



وبحدائق أكتوبر أصيب 4 أشخاص، بعدما عقرهم كلب ضال.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بعقر كلب لعدد من الأشخاص بمنطقة حدائق أكتوبر، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن كلب ضال عقر 4 أشخاص، ما أسفر عن إصابتهم، ونقل المصابين إلى مستشفى 6 أكتوبر لتلقي العلاج اللازم.

كلب يعقر مدير بنك بالشيخ زايد

وبمدينة الشيخ زايد تلقَّتْ النيابة العامة بلاغًا في السابع والعشرين من شهر فِبراير الماضي من زوجة المجني عليه بإصابته ونقلهِ للمستشفى، ودخوله في غيبوبة بعدما عقَرَهُ الكلبُ الخاصُّ بالمتهم في العقار ذاته محلِّ إقامتِهِمَا، بمجمّعٍ سكنيٍّ بالشيخِ زايد، فباشرتِ النيابةُ العامةُ التحقيقاتِ.

حيثُ استمعتْ لأقوالِ ذوِي المجنيِّ عليه، وإحدَى الجيرانِ بذاتِ العقارِ، وثلاثةٍ مِن العاملينَ بالمجمعِ السكنيِّ، وكانَ حاصلُ أقوالِهِم في التحقيقاتِ أنَّ المجنيَّ عليه حالَ عودتِهِ برفقةِ ابنِهِ للعقارِ محلِّ سكنِهِما، أبصرَا الكلبَ الخاصَّ بالمتهمِ طليقًا غيرَ مُكممٍ بشرفَةِ مسكنِهِ، فانتابتْهُما حالةٌ مِن الرعبِ والفزعِ، وتوجَّهَا لمسكنِ المتهمِ ليطلُبَا منه إحكامَ وَثاقِهِ حتى لا يُصابَ أحدٌ بأذًى منه، فطرقَا بابَ مسكنِهِ وفتحتْ لهم عاملةٌ بهِ، وفُوجئَ حينَهَا المجنيُّ عليه بهجومِ الكلبِ عليه وتمكنِهِ من عقْرِهِ دونَ إفلاتِهِ، فاستغاثَ ابنُهُ بقاطنِي المسكنِ لنجدةِ والدِهِ، فخرَجَ ابنُ المتهمِ وتمكَّنَ منَ السيطرةِ على الكلبِ وإفلاتِ المجنيِّ عليه منه، بعدما أُصيبَ المجنيُّ عليه من جرَّاءِ ذلكَ بإصاباتٍ بالغةٍ، وتمَّ نقلُهُ إلى المستشفَى لإسعافِهِ، حيثُ توقَّفَ قلبُهُ إبَّانَ التحضيرِ لتدخلٍ جِراحيٍّ عاجلٍ له، فتمَّ إنعاشُهُ ونقلُهُ إلى غرفةِ الرعايةِ المركّزَةِ، وأنَّ درجةَ وعيهِ حاليًّا ضعيفةٌ جدًّا في غيبوبةٍ تامةٍ.

كلب يعقر 25 شخص في القليوبية

وفي مايو الماضي استقبل مستشفى طوخ المركزي 25 شخصًا أصيبوا إثر عقر كلب مسعور.

وتداول رواد مواقع التواصل منشورا عن كلب مسعور عقر عددا من الأشخاص بطوخ في محافظة القليوبية، وجرى انتقالهم للمستشفى واتخاذ اللازم حيالهم.

العقوبة في القانون

تنص المادة (176) من القانون المدني على: فيما يخص المسئولية الناشئة عن الأشياء – حارس الحيوان؛ ولو لم يكن مالكاً له، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.

ونصت المادة 377، فى فقرته الرابعة،من قانون العقوبات على ما يلى:

"يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

1 .من ألقي فى الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم.

2 .من أهمل فى تنظيف أو إصلح المداخن أو الفران أو العامل التي تستعمل فيها النار.

3 .من كان موكل بالتحفظ على مجنون فى حالة هياج فأطلقه أو كان موكل بحيوان من الحيوانات

المؤذية والمفترسة فأفلته.

4. من حرش كلباً واثباً على مار أو مقتفياً أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب في حفظه ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر