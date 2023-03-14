الثلاثاء 14 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

إدارة الكوارث بتركيا تعلن عن هزة أرضية بقوة 4.9 ريختر بكهرمان مرعش

زلزال
زلزال

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، عن وقوع هزة أرضية جديدة قوتها 4.9 درجة على مقياس ريختر تضرب مدينة كهرمان مرعش، وذلك وفقًا لعاجل قناة "إكسترا نيوز".

عدد ضحايا الزلزال

يذكر أن سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، أعلن أمس الإثنين، أن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا ارتفع إلى 48.448 قتيل.

كان جنوب تركيا قد شهد يوم 6 فبراير 2023، زلزالًا قويًا بلغت قوته نحو 7.7 ريختر، مما أسفر عن الكثير من الضحايا والإصابات، بالإضافة إلى خسائر في الممتلكات.

إدارة الكوارث هزة أرضية كهرمان مرعش عدد ضحايا الزلزال تركيا الضحايا والإصابات

مواد متعلقة

صدمة.. عدد ضحايا زلزال تركيا يتجاوز 48 ألف قتيل

20 مارس.. مؤتمر للمانحين فى بروكسل بعد زلزال تركيا وسوريا

زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب قيصرى وسط تركيا.. والمواطنون يهرعون للشوارع

«البحوث الفلكية»: الحديث عن زلزال تركيا المدمر ليس له أساس علمى

«القاهرة الإخبارية»: ارتفاع ضحايا زلزال تركيا لـ45 ألفًا و80 قتيلاً

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالم جديد يتشكل

الأكثر قراءة

قبل رمضان.. زيادة عدد السلاسل التجارية المشاركة فى «كلنا واحد»

إحالة المتهم بمحاولة التعدي على والدته جنسيًا بالمعادي للجنايات

إصابة 6 أشخاص في حادث سير بطريق «الإسماعيلية ـ السويس»

التصريح بدفن جثة سيدة بروض الفرج

هل يقبل صيام الفتاة غير المحجبة فى رمضان؟.. داعية يحسم الجدل

كلاب مسعورة.. وقائع عقر الكلاب للمواطنين والعقوبات المقررة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

كتف فى كتف.. المصريون كالبنيان المرصوص

مدحت بشاى

فى مواجهة الفشل

محمد رفعت

وصول المساعدات لمستحقيها (نقاش متحضر)

عبد الرحيم طايع

ركوب الترند!

حسين دعسة

رباعى موسكو وأزمة سوريا.. «ابحث-دور-ع الديك»

منى رجب

فى شهر المرأة.. النضال مستمر

ماجد حبته

بنك بدولار واحد!

مؤمن المحمدي

فش الغل

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يزور ألمانيا غدًا.. وشرطة برلين تعلن إجراءات أمنية مشددة

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على قانون يهدف لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة

التوقيت المثالى.. هل اقترب ضرب إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية؟