إدارة الكوارث بتركيا تعلن عن هزة أرضية بقوة 4.9 ريختر بكهرمان مرعش

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، عن وقوع هزة أرضية جديدة قوتها 4.9 درجة على مقياس ريختر تضرب مدينة كهرمان مرعش، وذلك وفقًا لعاجل قناة "إكسترا نيوز".

عدد ضحايا الزلزال

يذكر أن سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، أعلن أمس الإثنين، أن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا ارتفع إلى 48.448 قتيل.

كان جنوب تركيا قد شهد يوم 6 فبراير 2023، زلزالًا قويًا بلغت قوته نحو 7.7 ريختر، مما أسفر عن الكثير من الضحايا والإصابات، بالإضافة إلى خسائر في الممتلكات.