الثلاثاء 14 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الأرصاد تحذر من برودة شديدة ليلًا وتكون شبورة مائية فى الصباح «فيديو»

شبورة مائية
شبورة مائية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن فرص الأمطار تقل على أغلب المحافظات وتنحسر على السواحل الشمالية الشرقية، مع ساعات الليل.

 

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية “صدى البلد”،  أن فرص الأمطار تقل غدًا وتكون خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، وتتلاشى الأمطار من أغلب أنحاء الجمهورية.

 

وحذرت من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم في ساعات الليل، مردفة: "خلال الليل الطقس شديد البرودة ودرجة الحرارة الصغرى 12 درجة مئوية على القاهرة الكبرى".

 

ولفتت إلى أن غدا يسود خلال النهار أجواء شتوية، وانخفاض درجات الحرارة، حيث متوقع العظمى 21 على القاهرة الكبرى، والأجواء شتوية مائلة للدفء، تتلاشى فرص الأمطار، ونلحظ سطوع الشمس، نهارًا، واعتدالا في سرعات الرياح غدا، مع تكون شبورة مائية في الصباح الباكر، على أغلب الطرق المائية.

 

وأوضحت أن الطقس يتحسن بدءًا من غد الأربعاء، وترتفع درجات الحرارة، الخميس والجمعة.

الأرصاد درجة الحرارة الحرارة البرودة اجواءء شتوية أجواء شتوية

مواد متعلقة

أحمد الطاهرى ردًا على ادعاءات يحيى قلاش: «كنت نقيبًا لمجموعة بعينها»

تصل لـ7 درجات.. الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة وسيول فى هذه المناطق

بعد الاستجابة لعلاج ابنها.. والدة ياسر تشكر الرئيس السيسى: ربنا يعينه على المسئولية

معاناة 5 سنوات تنتهى بتدخل رئاسى.. الرئيس السيسى يوجه بعلاج الشاب «ياسر»

رمضان عبدالمعز: «الإنسان يعيش دائمًا بين حالين.. وفى كل الأحوال هو خير»

بعد الاتفاق السعودي الإيراني.. عبدالمنعم سعيد: عودة سوريا للجامعة العربية مسألة وقت

عبدالمنعم سعيد يكشف السر وراء نجاح وساطة الصين فى الاتفاق السعودى الإيرانى

عبدالمنعم سعيد يكشف كواليس الاتفاق السعودى الإيرانى: «يمثل إقليمية جديدة»

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالم جديد يتشكل

الأكثر قراءة

قبل رمضان.. زيادة عدد السلاسل التجارية المشاركة فى «كلنا واحد»

إحالة المتهم بمحاولة التعدي على والدته جنسيًا بالمعادي للجنايات

إصابة 6 أشخاص في حادث سير بطريق «الإسماعيلية ـ السويس»

التصريح بدفن جثة سيدة بروض الفرج

هل يقبل صيام الفتاة غير المحجبة فى رمضان؟.. داعية يحسم الجدل

كلاب مسعورة.. وقائع عقر الكلاب للمواطنين والعقوبات المقررة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

كتف فى كتف.. المصريون كالبنيان المرصوص

مدحت بشاى

فى مواجهة الفشل

محمد رفعت

وصول المساعدات لمستحقيها (نقاش متحضر)

عبد الرحيم طايع

ركوب الترند!

حسين دعسة

رباعى موسكو وأزمة سوريا.. «ابحث-دور-ع الديك»

منى رجب

فى شهر المرأة.. النضال مستمر

ماجد حبته

بنك بدولار واحد!

مؤمن المحمدي

فش الغل

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يزور ألمانيا غدًا.. وشرطة برلين تعلن إجراءات أمنية مشددة

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على قانون يهدف لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة

التوقيت المثالى.. هل اقترب ضرب إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية؟