الأرصاد تحذر من برودة شديدة ليلًا وتكون شبورة مائية فى الصباح «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن فرص الأمطار تقل على أغلب المحافظات وتنحسر على السواحل الشمالية الشرقية، مع ساعات الليل.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن فرص الأمطار تقل غدًا وتكون خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، وتتلاشى الأمطار من أغلب أنحاء الجمهورية.

وحذرت من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم في ساعات الليل، مردفة: "خلال الليل الطقس شديد البرودة ودرجة الحرارة الصغرى 12 درجة مئوية على القاهرة الكبرى".

ولفتت إلى أن غدا يسود خلال النهار أجواء شتوية، وانخفاض درجات الحرارة، حيث متوقع العظمى 21 على القاهرة الكبرى، والأجواء شتوية مائلة للدفء، تتلاشى فرص الأمطار، ونلحظ سطوع الشمس، نهارًا، واعتدالا في سرعات الرياح غدا، مع تكون شبورة مائية في الصباح الباكر، على أغلب الطرق المائية.

وأوضحت أن الطقس يتحسن بدءًا من غد الأربعاء، وترتفع درجات الحرارة، الخميس والجمعة.