لليوم الخامس.. استمرار فعاليات «الأسبوع المائي» بقرية الحسانيين بالجيزة

واصل فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، تنفيذ فعاليات الأسبوع المائي للحملة القومية لترشيد المياه، والمقامة بقرية الحسانيين بمركز منشأة القناطر، بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمي للمياه مارس ٢٠٢٣.

وشهد اليوم الخامس للحملة القومية لترشيد المياه، أنشطة توعوية وخدمية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بقضية ترشيد استهلاك المياه، حيث شهدت مدارس الشهيد محمد عادل الطويل للتعليم الأساسي ومدرسة المصطفى الثانوية أنشطة تفاعلية وثقافية للطلاب تهدف إلى رفع الوعي المائي.

فيما تم تنفيذ ندوات للتوعية المائية بمعهد فتيات الشيخ صلاح أبو إسماعيل الإعدادي والثانوي الأزهري، تم خلالها حث الطالبات على أهمية اتباع السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه.

واستمرت الشركة في عمل حملات طرق أبواب وحملات توعية للمواطنين ورفع عينات مياه للتأكد من مدى جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب.