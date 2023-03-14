الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«شوشة» يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتطوير 21 حضانة بشمال سيناء

توقيع البروتوكول
توقيع البروتوكول

شهد  اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ومؤسسة مصر الخير، لتطوير 21 قاعة حضانة علي مستوي المحافظة، بهدف رفع كفاءة الحضانات وتوفيق أوضاعها ودعم مهارات مقدمى الخدمة وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات بمشاركة عدد جمعيات أهلية.

حضر فعاليات التوقيع كل من علي غيط مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، وصابر حسن حسين رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير  وممثلي الجمعيات الأهلية.

وقال “شوشة” إن المشروع يأتي في إطار تنفيذ البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة"مشروع تطوير حضانات الجمعيات الأهلية بشمال سيناء"، بهدف رفع كفاءة الحضانات ودعم مهارات مقدمى الخدمة وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات بمشاركة عدد من الجمعيات الشريكة بالمحافظة.

وأضاف أن عمليات التطوير تشمل الصيانة والتطوير الانشائي والبنية التحتية مع تجهيز القاعات بالإضافة إلى دعم مهارات مقدمى الخدمة من معلمات وميسرات ومشرفات لتوفير البيئة التربوية والصحية الآمنة للأطفال والتى تضمن لهم كل الامكانيات القادرة على تشكيل سلوكهم بشكل تربوي سليم وذلك في إطار المرحلة الثالثة من البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة.

وأشار المحافظ إلى المرور الشهري على الحضانات وتكريم الحضانات المميزة، مطالبا بالاستفادة من المشروع والذي نفذ في مرحلته الاولي بمدينة العريش في 13 حضانة بـ50 قاعة، بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظة ومؤسسة مصر الخير.

و من جانبه، أشار محسن ناجي، مدير البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي، إلي أن الوزارة تستهدف تطوير 550 قاعة طفولة مبكرة علي مستوي الجمهورية في المرحلة الثالثة من البرنامج بتمويل من وزارة التضامن بمشاركة عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

وقال علي غيط، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء، إن المديرية تقوم بالتنسيق مع مصر الخير لاختيار وتأهيل الحضانات وتوفيق أوضاعها كما تقوم بالالتزام بتطبيق الأنشطة والممارسات التربوية والتعليمية المعتمدة من الوزارة  التي يتم  تدريب المديرات والمعلمات والميسرات عليها من خلال المشروع، والالتزام بالمناهج التعليمية والتربوية المتفق عليها من وزارة التضامن الاجتماعى.

وأكد رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، أن تنفيذ البرنامج يأتي استكمالا للأنشطة التعليمية في مجال الطفولة المبكرة التي تقوم بها  مصر الخير في محافظات الجمهورية ومنها شمال سيناء، مشيرا إلي أن  المؤسسة سبق وقامت بتطوير 50 قاعة داخل المحافظة وذلك إطار المرحلة الثانية للبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة الذي يهدف إلى توفير الرعاية الصحية والتربوية اللازمة للأطفال لبناء شخصيتهم وتطوير إمكانياتهم ومهاراتهم ، حيث تستهدف مؤسسة  “مصر الخير” تطوير 250 قاعة  طفولة في المرحلة الحالية من المشروع.

الجمعيات الأهلية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء التضامن الاجتماعي البرنامج القومى لتنمية الطفولة البرنامج القومي الحضانات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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