تحرير 94 محضرًا تموينيًا متنوعًا فى حملات مكبرة بمركز ساقلتة بسوهاج

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، برئاسة أحمد البدري، حملات مكبرة للمرور على "الأسواق، والمحال التجارية، والمخابز"، خلال الأسبوع الماضي؛ للتأكد من سلامة السلع الغذائية، ومتابعة ضبط الأسعار، بالتعاون مع لجنة حماية المستهلك، والتموين، والصحة، حيث استهدفت المدينة والقرى التابعة.

وأسفرت عن تحرير 94 محضرا تموينيا متنوعا، ما بين تموين وصحة وإشغالات، وبيئة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن تشديد الرقابة والمتابعة المستمرة للأسواق ومحال بيع السلع التموينية والمواد الغذائية، والتأكد من توافر كافة السلع، ووضع الأسعار عليها بشكل واضح دون مغالاة، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.