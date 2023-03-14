الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

148 مواطنًا يعرضون مطالبهم وشكواهم خلال اللقاء الجماهيرى بسوهاج

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بمكتبه، عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج، بشكل دوري، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بحضور رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور الطاهر موهوب، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

كما التقى اللواء علاء عبدالجابر، السكرتير العام المساعد للمحافظة، عددا آخر من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وشكواهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم 148 مواطنا.

وقد تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنون، فيما أحيل بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.

ووجه المحافظ باصطحاب بعض الحالات إلى مديريات القوى العاملة، والصحة، والتربية والتعليم، لتلبية مطالبهم، فيما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببحث بعض الطلبات، وتوفير إعانات عاجلة لبعض الطلبات الأخرى.

إدارة خدمة المواطنين استمع إلى مطالبهم التعليم والطلاب التضامن الاجتماعي التربية والتعليم الدكتور مصطفي السكرتير العام المساعد الدكتور مصطفى عبد الخالق

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وائل لطفي

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