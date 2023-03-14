«في الإبداع متسع للجميع»: عودة الدورة السابعة لمؤتمر قصيدة النثر

أعلن الشاعر عادل جلال منسق عام مؤتمر قصيدة النثر عودة مؤتمر قصيدة النثر فى دورته السابعة تحت شعار"فى الإبداع متسع للجميع" بعد توقف دام لسنوات بسبب جائحة كورونا.

وكتب "جلال" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"وقفنا في السنوات القليلة الماضية عن إقامة المؤتمر، نظرًا لتفشي كوفيد وتداعياته، التي تعلمونها جميعًا. لكن حان الوقت للعودة للالتقاء حول الشعر، نصوصًا ودراسة. لذا، وفي موعدنا المعتاد، في النصف الأول من سبتمبر، ستقام الدورة السابعة من مؤتمر قصيدة النثر المصرية، بشعاره الرحب: في الإبداع متسع للجميع".

وانطلقت فعاليات الدورة السادسة من مؤتمر قصيدة النثر المصرية، 21 سبتمبر 2019 بأتيليه القاهرة حتى الاثنين 23 من الشهر نفسه، تحت إشراف منسق عام المؤتمر الشاعر عادل جلال.

ومؤتمر قصيدة النثر هو مهرجان ثقافى أهلى، يقام بشكل سنوى، حيث يجمع المهتمين بالشعر خاصة قصيدة النثر من كل الأقطار العربية، تحت إشراف منسق عام المؤتمر الشاعر عادل جلال، ومن المقرر أن تقام فعاليات المؤتمر هذا العام فى الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر المقبل بأتيليه القاهرة، بمشاركة دولة الجزائر كضيف شرف المؤتمر، وعنوان الدورة هذا العام "الأزمنة المتخيلة: أنطولوجيا النص الشعرى النثرى فى الجزائر".

وأقيم عدد من الجلسات والأمسيات ضمن فعاليات المؤتمر، هى: يوم 21 سبتمبرالجلسة الافتتاحية قدمتها الإعلامية فاطة السرودي، جاء بعدها الجلسة الأولى، وأدارها الشاعر محمود قرنى، وشارك فيها الدكتور شاكر عبد الحميد ببحث "حضور الأشباح وغيابها فى قصيدة النثر المصرية"، الدكتور ميلود حميدة ببحث "الازمنة المتخيلة: انتولوجيا النص الشعرى النثرى فى الجزائر"، الدكتور أبو اليزيد الشرقاوى ببحث "حضرة النص.. التقشف البلاغى مدخلا لفهم شعرية قصيدة النثر المعاصرة".

وتضمنت الجلسة الثانية (مسارات) التى أدارها الشاعر الشاعر عيد عبد الحليم، مسار عبد المنعم رمضان "مريض بالشعر"،مسار محمود قرنى "كبرت وكبرت معى خطايا"، أعقبها الأمسية الأولى وأداراتها الإعلامية فاطمة السرودى، بمشاركة الشعراء:عبد المنعم رمضان، عماد الغزالى، عيد عبد الحليم، محمد أبو زيد، محمد الكفراوى، محمد بسيونى، محمد بوطغان (الجزائر)، محمد سادات التونى، محمود قرنى، ميلود حميدة (الجزائر)، وتوالت الفعاليات.