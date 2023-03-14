جامعة أسيوط تطلق اليوم العلمي «معنا ضد تدهور صحة السيدات»

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، على سعى الجامعة من خلال ما تمتلكه من مدينة طبية متكاملة ومستشفيات تخصصية وما تضمه من كوادر وأطباء متميزين فى شتى المجالات لمواصلة تقديم خدمات طبية وعلاجية على أفضل مستوى لكافة المرضى المترددين عليها من مختلف محافظات الصعيد، وتطوير المنظومة الطبية ومواكبة أحدث نظم الطب العالمية وتأهيل وتدريب شباب الأطباء في مختلف التخصصات، إلى جانب تعزيز التعاون القائم مع وزارة الصحة ومستشفياتها والجمعيات العلمية والطبية بما يعود بالنفع على المنظومة الطبية بأكملها.

جاء ذلك خلال انطلاق وقائع اليوم العلمي "معنا ضد تدهور الحالة الصحية للسيدات فى نظرة طبية شاملة"، والذي تنظمه الجمعية المصرية للطب الجراحي فى رحاب جامعة أسيوط،

والذي شهد حضور الدكتور أحمد عبدالمولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ، و الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، و الدكتورة أماني عمر وكيل كلية الطب لشئون التعليم و الطلاب، و الدكتور يوسف صالح وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا و البحوث ، و الدكتور محمد اليمنى رئيس قسم أمراض الباطنة، و الدكتور أحمد نصر رئيس قسم أمراض النساء و التوليد و مدير مستشفى صحة المرأة الجامعى ، و الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط ، و الدكتور أحمد على عبيد الله رئيس الجمعية و رئيس المؤتمر ولفيف من السادة الأساتذة و الأطباء من مختلف التخصصات الطبية من الجامعات المصرية.



وفي مستهل كلمته، أشاد الدكتور أحمد عبدالمولى، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالتعاون القائم بين مختلف الأقسام الطبية و الذى بدوره ينعكس فى الارتقاء وتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، مشيداَ بما تضمه كلية الطب من قامات علمية وطبية كبيرة تساهم بشكل مستمر فى تخريج أجيال متميزة من شباب الأطباء فى مختلف التخصصات الطبية، مؤكداَ على دعم إدارة الجامعة لكافة الفعاليات والجلسات العلمية واللقاءات التي تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى.

وثمن الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدور المهم الذي تقوم به الجمعية المصرية للطب الجراحي من خلال عقدها للعديد من المؤتمرات واللقاءات العلمية التي من شأنها تؤدى إلى تبادل الرؤى والخبرات بين كافة الأطباء فى شتى المجالات وفى مختلف التخصصات الطبية لزيادة الوعي ومواكبة التطورات في طرق التشخيص لمختلف التخصصات الطبية والذى يسهم فى وضع خطط علاجية متعددة والمساهمة فى تقديم رعاية صحية أفضل لمرضى العمليات والحالات الجراحية واستمرار العمل فى انقاذ المرضى من مختلف محافظات الصعيد وتقديم خدمة صحية متميزة.

وأكد الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، على التعاون القائم بين مديرية الصحة بأسيوط والمستشفيات الجامعية في تنظيم العديد من القوافل وتنظيم المبادرات الصحية و التي تطلقها الدولة المصرية برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، في مختلف التخصصات الطبية والأكثر انتشاراَ وذلك من أجل صحة أفضل و تقديم خدمة طبية و علاجية متميزة لكافة أفراد المجتمع المصري والحفاظ عليهم.

ووجه الدكتور أحمد عبيد الله، رئيس الجمعية ورئيس المؤتمر، الشكر لإدارة الجامعة لدعمها المستمر لكافة الأنشطة التي تقوم بها الجمعية المصرية للطب الجراحي، مشيراً إلى أن لقاء اليوم "معنا ضد تدهور الحالة الصحية للسيدات فى نظرة طبية شاملة" يأتي تزامناَ مع اليوم العالمي للمرأة، كما أنه يجمع ما بين أكثر من تخصص طبي من أطباء الباطنة والنساء والتوليد والتخدير، ويهدف للتعريف بكيفية التعامل مع أهم المشاكل التي تواجه المرأة أثناء الحمل وما بعد الولادة وعلاج الحالات الحرجة والدلالات الاسترشادية ومساعدة شباب الأطباء وإمداهم بكافة المعلومات والتطورات الحديثة في ذلك التخصص.

خلال فعاليات اليوم العلمي «معنا ضد تدهور صحة السيدات»

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