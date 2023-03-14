الثلاثاء 14 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رغم تمديده.. تواصل المشاورات بشأن اتفاق البحر الأسود لتصدير الحبوب (فيديو)

جريدة الدستور

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، تقريرًا يرصد روسيا تعلن تمديد اتفاق البحر الأسود لتصدير الحبوب.

وقالت الأمم المتحدة، إن المشاورات بشأن اتفاق البحر الأسود لتصدير الحبوب الأوكرانية، لا تزال متواصلة بعد الاقتراح الروسي بتمديده لمدة 60 يوماً فقط، رغم إعلان نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، تمديد الاتفاق في وقت سابق.

- الاتفاق لا يمكنه الوقوف على ساق واحدة

فيما قال الكرملين، إن الاتفاق لا يمكنه الوقوف على ساق واحدة، منتقداً الغرب قائلاً إنه لم يبذل ما يكفي من جهد لتذليل العقبات أمام تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية.

وقال مسؤول كبير بالحكومة الأوكرانية، إن كييف ستلتزم ببنود الاتفاق الموقع سلفاً بشأن تمديد مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 120 يوماً، مؤكدًا أنه سيتم متابعة الاتفاق بدقة.

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