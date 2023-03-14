الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لا إصابات في حريق محل أقمشة بإمبابة

جريدة الدستور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب داخل محل أقمشة بشارع سعد مبروك المتفرع من شارع الأقصر بإمبابة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء.

تم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.

قوات الحماية المدنية السيطرة حريق محل أقمشة إمبابة

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