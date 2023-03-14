الثلاثاء 14 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مشادة كلامية» تنتهي بمقتل شاب على يد شقيقه في شبرا الخيمة

مدير أمن القليوبية
مدير أمن القليوبية

قُتل شاب، على يد شقيقه، في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وكان أصيب الشاب بعدة طعنات نافذة في الصدر والبطن بالسكين، على يد شقيقه، بعد مشادة كلامية بسبب خلافات أسرية.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا بالحادث، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بلاغا من المستشفى بوصول شاب مصابا بعدة طعنات نافذة في الصدر والبطن ووفاته أثناء محاولة إسعافه.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وتبين العثور على جثة شاب يدعى «محمود. ب. ع»، في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين إصابته بعدة طعنات نافذة في البطن والصدر، كما تبين خلو باقي الجثة من ثمة إصابات أخرى.

وكشفت التحريات أن شقيق المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها، والدافع وراء ارتكابها.

العثور على جثة شاب اللواء نبيل سليم شقيق المجني عليه قسم شرطة ثان شبرا الخيمة منطقة شبرا الخيمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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