الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بقيمة 4.8 مليار يورو.. مصر الخامسة عالميا فى صادرات الغاز الطبيعى لأوروبا

الغاز
الغاز

كشف  بيانات "Eurostat" الأوروبية للإحصائيات، أن مصر احتلت المرتبة الثانية عربيا والخامسة عالميا بين مصدري الغاز المسال لأوروبا، مشيرة إلى أن إنفاق دول التكتل على شراء الغاز المسال بلغ في عام 2022 حوالي 208 مليارات يورو.

وأوضحت  "Eurostat" أن الاتحاد الأوروبي اشترى الغاز المسال في 2022، أكثر من عام 2021 والذي بلغ  62,5 مليار يورو في ارتفاع كبير، وذلك وفق وكالة "نوفستي" الروسية".

وسيطرت إمدادات الغاز الطبيعي المسال على الإنفاق، بقيمة 109,4 مليار يورو مقابل 98,6 مليار يورو للغاز الوارد عبر الأنابيب.

واحتلت الولايات المتحدة قائمة أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال لأوروبا، تلتها قطر بقيمة 16,1 مليار يورو) بينما حلت مصر في المرتبة الخامسة عالميا والثانية عربيا بعد الدوحة، بعد أن  زاد الاتحاد الأوروبي مشترياته من القاهرة بمقدار 10 مرات بقيمة  4,8 مليار يورو خلال العام الماضي.

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«VNG الألمانية»: نتطلع للتعاون مع مصر في مجال الغاز الطبيعي والمسال

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