المشدد 6 سنوات للمتهمين بحيازة مخدرات بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة 4 أشخاص بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه؛ لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها بالعاشر من رمضان.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامى زين العابدين والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 10350 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 3703 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهمين: عبدالعزيز م ع، وحسام إ ع، ومحمد ط ع، وأحمد ع ع ع، 32 سنة، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بأنهم في يوم 9 أكتوبر الماضي، وبدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، ضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.