أوكرانيا: ملتزمون ببنود الاتفاق على تمديد مبادرة تصدير الحبوب 120 يوما

قال مسؤول كبير بالحكومة الأوكرانية اليوم الثلاثاء، إن كييف ستلتزم ببنود الاتفاق الموقع سلفا بشأن تمديد مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 120 يوما.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز "سنتبع الاتفاق بدقة".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، تمديد اتفاقية الحبوب لمدة 60 يوما، مع التأكيد على الحزمة الخاصة بها بشرط الوفاء بجميع الوعود المقدمة إلى الجانب الروسي.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، القول: "أدلى نائب وزيرنا سيرجي فيرشينين، بتصريح أمس، مفاده بأن الصفقة قد تم تمديدها بالفعل، وتم الاتفاق على تمديدها لمدة 60 يوما".

وتابع جروشكو: "تم إعادة التأكيد على طبيعتها الشاملة (كحزمة)، بشرط أن يتم الوفاء بجميع الوعود التي تم قطعها لروسيا الاتحادية حول تنفيذ المسار الثاني، وهو رفع جميع العقوبات المباشرة وغير المباشرة عن توريد المنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية الدولية".