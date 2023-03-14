الثلاثاء 14 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سحب منخفضة تغطي سماء البحر الأحمر.. والمحافظة تعلن الطوارئ

عاصفة تربية
عاصفة تربية

تشهد مدن محافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، وخاصة مدن رأس غارب والغردقة وسفاجا، حالة من عدم الاستقرار في الطقس، حيث تكاثرت السحب المنخفضة والمتوسطة بعدد من المدن، فيما تشهد مدن جنوب البحر الأحمر استقرارًا ملحوظًا في حالة الطقس حتى الآن.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من احتمالية سقوط أمطار تصل إلى حد السيول على بعض المناطق بالبحر الأحمر، مما دفع محافظة البحر الأحمر إلى إعلان حالة الطوارئ بجميع مدنها والدفع بفرق ثابتة ومتحركة على الطرق لتقديم المساعدات للمواطنين حال سقوط أمطار، بالإضافة إلى نشر شركة مياه الشرب فرق الطوارئ التابعة لها لفتح المصارف لتسريب المياه حال سقوط أمطار.

كما شددت محافظة البحر الأحمر على مسؤولي المدن بضرورة الاستعداد لمواجهة أي تغيرات في حالة الطقس، فيما شهد ميناء سفاجا البحري حركة عمل طبيعية، بالتزامن مع تكاثف السحب في سماء المدينة، حيث تداول الميناء 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر.

احتمالية سقوط أمطار إعلان حالة الطوارئ الأرصاد الجوية الهيئة العامه لموانئ البحر الاحمر انتظام حركة الملاحة الملاحة البحرية هيئة الأرصاد الجوي سقوط أمطار

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالم جديد يتشكل

الأكثر قراءة

الحكومة تدخّر 1000 جنيه سنوياً لكل سيدة لديها طفلان.. وهذا وقت استحقاق الصرف

سقوط تاجر مخدرات بحوزته حشيش في الجيزة

16 مصابًا فى تصادم أتوبيس وميكروباص بالشرقية

ارتفاع ضحايا حادث طريق الإسكندرية الصحراوي لـ3 وفيات

«الميكروباص اتقسم نصين».. حادث مروع يودي بحياة 3 بالإسكندرية

أمطار تصل لحد السيول على سيناء.. تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رباعى موسكو وأزمة سوريا.. «ابحث-دور-ع الديك»

منى رجب

فى شهر المرأة.. النضال مستمر

ماجد حبته

بنك بدولار واحد!

مؤمن المحمدي

فش الغل

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة

جمال رشدي

لماذا تقدموا هم وتراجعنا نحن؟

بسنت حسن

جزيرة التعاسة «3-3»

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد..!

صور

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أفرج عنه الاحتلال بعد 17 عامًا.. مَن هو شيخ الأسرى الفلسطينيين فؤاد الشوبكى؟

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية