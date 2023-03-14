سحب منخفضة تغطي سماء البحر الأحمر.. والمحافظة تعلن الطوارئ

تشهد مدن محافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، وخاصة مدن رأس غارب والغردقة وسفاجا، حالة من عدم الاستقرار في الطقس، حيث تكاثرت السحب المنخفضة والمتوسطة بعدد من المدن، فيما تشهد مدن جنوب البحر الأحمر استقرارًا ملحوظًا في حالة الطقس حتى الآن.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من احتمالية سقوط أمطار تصل إلى حد السيول على بعض المناطق بالبحر الأحمر، مما دفع محافظة البحر الأحمر إلى إعلان حالة الطوارئ بجميع مدنها والدفع بفرق ثابتة ومتحركة على الطرق لتقديم المساعدات للمواطنين حال سقوط أمطار، بالإضافة إلى نشر شركة مياه الشرب فرق الطوارئ التابعة لها لفتح المصارف لتسريب المياه حال سقوط أمطار.

كما شددت محافظة البحر الأحمر على مسؤولي المدن بضرورة الاستعداد لمواجهة أي تغيرات في حالة الطقس، فيما شهد ميناء سفاجا البحري حركة عمل طبيعية، بالتزامن مع تكاثف السحب في سماء المدينة، حيث تداول الميناء 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر.