إطلاق نيران على شاب فى السمطا بقنا

شهدت قرية السمطا التابعة لمركز دشنا، في محافظة قنا، واقعة إطلاق نيران على شاب، مما أدى لإصابته؛ وذلك بسبب خلافات مع آخر.

كان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة شاب بطلق ناري بعد خلافات نشبت مع آخر بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتبين إصابة إصابة «علا.م»، 26 عامًا، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وضبط المتهم والسلاح المستخدم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.