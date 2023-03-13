«علوم سياسية القاهرة» تنظم ورشة عمل «المرأة والمجالس المحلية.. الآمال والتحديات»

تعقد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ورشة عمل بعنوان "المرأة والمجالس المحلية في مصر -الآمال والتحديات"، تزامنا مع احتفالات يوم المرأة المصرية.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور محمود السعيد، عميد الكلية، وتنظيم مشترك بين وكالة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومركز إيجبيشن إنتربرايز للسياسات والدراسات.

وتهدف الورشة إلى دعم فرص المرأة في المجالس الشعبية المحلية، وسيسفر عنها تقديم ورقة عمل للحوار الوطني، وسوف يتحدث فيها نخبة من الأكاديميين المتخصصين.

وتتضمن الورشة جلستين رئيستين تتحدث في الأولى منهما الدكتورة أمل حمادة، مدير وحدة دراسات المرأة بالكلية حيث تتناول قضية التمييز الإيجابي للمرأة بالتطبيق على نظام الكوتا، والجلسة الثانية، فستكون عن نظام الحصص للمرأة في المجالس المحلية القادمة، وستتحدث فيها الدكتورة مها خليل، نائب مدير حاضنة بالكلية.

وقال محمد عبد الحليم، مدير مركز إيجيبشن إنتربرايز للسياسات والدراسات، إن المرأة المصرية تعيش أزهى العصور فى ظل وجود قيادة سياسية مؤمنة بقدرات وإمكانيات المرأة المصرية، مضيفا أن الهدف من الورشة هو دعم فرص المرأة نحو التدريب والمشاركة السياسية، والتعريف بانتخابات المحليات وفرص المشاركة.