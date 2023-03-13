الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مجلس الدولة: قبول دعوى طالبة لنقلها من تربية طنطا إلى تمريض القاهرة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت الدائرة السادسة بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، حكما يقضي بقبول دعوى مقامة من إحدى الطالبات، والتي طالبت فيها بنقلها من كلية تربية طنطا إلى كلية تمريض جامعة القاهرة، على سند من أن التوزيع الإقليمي المعمول به مخالف للقانون. 

وذكرت المحكمة إن الطالبة حصلت على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة في العام الدراسي 2021/2022 الشعبة العلمية - علوم من مدرسة قاسم أمين الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية بمحافظة الغربية بمجموع درجات مقداره 320 درجة.

وأضافت المحكمة: وتقدمت الطالبة بأوراقها لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد وتم ترشيحها إلى كلية التربية جامعة طنطا، ولما كان ذلك، وكانت قواعد التنسيق للعام الجامعي2022/2023  لم تتح لها إلكترونياً تسجيل واثباتها الكاملة في الالتحاق بكليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض والمعاهد الفنية الصحية، علماً بانها اجتازت الاختبارات المقررة.

وأوضحت، أن كلية التمريض جامعة القاهرة قد قبلت في العام الجامعي 2022/2023 الأدنى للقبول بالكلية المذكورة بمجموع درجات مقداره 311 درجة ، إلا أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد قام بترشيح الطالبة للالتحاق بكلية التربية جامعة طنطا ، وذلك كله إعمالا لقواعد التوزيع الإقليمي، والتي تعد معياراً لا يصلح سندا للمفاضلة بين تضمنه من عدم ترشيح ابنة المدعي للقبول بكلية التمريض جامعة القاهرة بالرغم من حصولها على مجموع يزيد عن الطلاب المرشحين للكلية، مما يبين أن هناك مخالفة صريحة للدستور مما يعني أحقية الطالبة في الكلية المذكورة.

إدارة شرق طنطا الجامعات والمعاهد التوزيع الإقليمي الطلاب المرشحين الدراسة الثانوية العامة بمجلس الدولة بمحافظة الغربية تنسيق القبول بالجامعات

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