الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الطقس السيئ يضرب بعض مراكز المنوفية.. وشركة المياه: نتعامل مع الأمطار

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تعرضت بعض مراكز محافظة المنوفية لحالة من الطقس السيئ وهطول امطار غزيره وثلجية منها الباجور وأشمون وشبين الكوم وبركة السبع   كما هطلت امطار   خفيفه  على مراكز الشهداء وتلا ومنوف.

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في السياق، أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن رفع درجة الاستعداد القصوي لسرعة التعامل مع مياه الأمطار لمنع حدوث  الشلل المروري، بالاضافة الي انتشار فرق من الشركة لتسليك البالوعات في حالة حدوث أي انسداد لها، وكذلك انتشار سيارات الكسح لشفط المياه، منعا لحدوث تكدس مرورى خاصة بمدن المحافظة

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وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أن المحافظة  تعرضت  لموجة من الطقس السيئ بعدة مناطق ومراكز مما  ادت الي  هطول أمطار غزيرة تسببت في اختفاء المارة من الشوارع.

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وكلف دكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية رؤساء الافرع بمتابعة عملية شفط مياه الأمطار بالشوارع وعلى الفور تم الدفع بالمعدات اللازمة من عربات الكسح وماكينات الشفط بالتنسيق مع الجهات المعنية وتم عمل اللازم وشفط تجمعات مياه الامطار.

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على صعيد آخر، تفقد اللواء عماد يوسف سكرتير عام محافظة المنوفية يرافقه الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أمس، فعاليات عرض الاصطفاف لمعدات وسيارات الشركة التى تستخدم فى التعامل مع جميع أشكال وصور الطوارئ والكوارث، والمقام بساحة الفضاء خلف المستشفى العسكرى بمدينة شبين الكوم وذلك ضمن التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث " صقر 107 "

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وأشار رئيس الشركة أن الشركة شاركت في عرض إصطفاف المركبات والمعدات والسيارات الخاصة بالشركة ،والذي ضم 4سيارة شفاط رواسب و 5 نافوري و 3 سيارات مياه نظيفة و12 سيارة كسح 4م3، و5 سيارة كسح 8م3 ،5 كباش، 1 تريلا، إضافة إلي 6 لودر حفار و4 جرار زراعي  و 4 ماكينات للوقوف علي مستوي جاهزيتها للتعامل الفورى والسريع مع الأزمات والطوارئ ومواجهة تجمعات المياة بنطاق المحافظة خلال موسم الشتاء لهذا العام.

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واستعدت الشركة لمواجهة موسم الأمطار بعدد 191 معدة وأنه جارى حالياً العمل بخطة تطهير جميع مطابق الصرف الصحي وبلاعات الأمطار على مستوى كافة مناطق المحافظة استعدادا للتعامل الفورى مع أي طوارئ والتى يتم التنسيق فيها مع غرفة عمليات المحافظة وشركة الكهرباء.

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أضاف أن الهدف من تلك المشروع رفع درجة الإستعداد القصوى ومراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفورى فى حالة حدوث أمطار ومواجهة تجمعات المياة بنطاق المحافظة خلال موسم الشتاء للتعامل الناجح مع المواقف الطارئة.

إضافة استعداد ا الشرب والصرف الصحي المعدات امطار غزيرة تجمعات المياه تجمعات مياه الأمطار تجمعات مياه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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