بالأرقام.. صادرات مصر من الكيماويات خلال 2022

شهدت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة نموًا غير مسبق وصل لنحو 23%، وترصد «الدستور» في السطور التالية أبرز صادرات مصر من الكيماويات والأسمدة إلي دول العالم :

- ٢٣% معدل نمو غير مسبوق لصادرات القطاع خلال ٢٠٢٢

- ٣٢% نمو في الصادرات لأهم ١٠ أسواق تصديرية.

- صادرات القطاع ولأول مرة نحو ٨.٦٢٩ مليار دولار خلال 2022.

- صادرات الأسمدة ٣.٣٨٩ مليار دولار مقارنة بنحو ٢.٣٩٠ مليار دولار خلال ٢٠٢١.

- صادرات اللدائن ٢.٤٦١مليار دولار خلال ٢٠٢٢ مقارنة بنحو ٢.٤٢٨ مليار دولار خلال ٢٠٢١.

- صادرات الكيماويات غير العضوية ١.٣١٦ مليار دولار مقارنه بنحو ٦٤٠.٦٦ مليون دولار خلال ٢٠٢١.

- صادرات الأحبار والدهانات ٢٩١.٥٩ مليون دولار مقارنة بنحو ٢٣٧.٤٧ مليون دولار.

- صادرات الكيماويات المتنوعة ٢٦٧مليون دولار مقارنة بنحو ٢١٢.٦٩ مليون دولار.

- صادرات منتجات الزجاج ٢٣١.٧ مليون دولار مقارنة بنحو ٢٠٥.٥ مليون دولار.

نمو صادرات القطاع لأهم ١٠ أسواق تصديريه خلال ٢٠٢٢

- الصادرات إلى تركيا بما قيمته ١.٠١٣ مليار دولار خلال ٢٠٢٢ مقارنة بنحو ١.٠٢٧ مليار دولار خلال ٢٠٢١.

- الصادرات إلى إيطاليا بلغت ٧٢٦.٥ مليون دولار خلال ٢٠٢٢ مقارنة بما قيمته ٤٦٠.٩ مليون دولار خلال ٢٠٢١.

- الصادرات إلى الهند ٥٢٨.٥٤ مليون دولار مقارنة بنحو ٤٥٤.٤٩مليون دولار خلال ٢٠٢١.

- الصادرات إلى فرنسا ٤٨٨ مليون دولار مقارنه بنحو ٣٣٩مليون دولار خلال ٢٠٢١.

- الصادرات إلى بريطانيا ١٨٩.٨٨مليون دولار خلال ٢٠٢١ مقارنة بنحو ٤٧٣.٠٦٩مليون دولار خلال ٢٠٢٢.

- الصادرات إلى أسبانيا ٢٧٤.٣مليون دولار مقارنة بنحو ٤١٠.٥٨ مليون دولار خلال ٢٠٢٢.

- الصادرات إلى السودان ١٧٠.٥٦مليون دولار مقارنة ٢٩٦.٨ مليون دولار خلال ٢٠٢٢.

- الصادرات إلى بلجيكا ٢١٨.٩ مليون دولار مقارنة ٢٩١مليون دولار خلال ٢٠٢٢.

- الصادرات إلى البرازيل ٣١٣.٦ مليون دولار مقارنة بنحو ٢٦٦.٦٣ مليون دولار خلال 2022.

- الصادرات إلي المغرب ١٥٥مليون دولار٢٠٢١ إلي ٢٥١.٣٢مليون دولار خلال ٢٠٢٢