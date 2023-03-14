الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بالأرقام.. صادرات مصر من الكيماويات خلال 2022

صادرات مصر
صادرات مصر

شهدت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة نموًا غير مسبق وصل لنحو 23%، وترصد «الدستور» في السطور التالية أبرز صادرات مصر من الكيماويات والأسمدة إلي دول العالم :

- ٢٣% معدل نمو غير مسبوق لصادرات القطاع خلال ٢٠٢٢

- ٣٢% نمو في الصادرات لأهم ١٠ أسواق تصديرية.

- صادرات القطاع ولأول مرة نحو ٨.٦٢٩ مليار دولار خلال 2022.

- صادرات الأسمدة ٣.٣٨٩ مليار دولار مقارنة بنحو ٢.٣٩٠ مليار دولار خلال ٢٠٢١.

- صادرات اللدائن ٢.٤٦١مليار دولار خلال ٢٠٢٢ مقارنة بنحو ٢.٤٢٨ مليار دولار خلال ٢٠٢١.

- صادرات الكيماويات غير العضوية ١.٣١٦ مليار دولار مقارنه بنحو ٦٤٠.٦٦ مليون دولار خلال ٢٠٢١.

- صادرات الأحبار والدهانات ٢٩١.٥٩ مليون دولار مقارنة بنحو ٢٣٧.٤٧ مليون دولار.

- صادرات الكيماويات المتنوعة ٢٦٧مليون دولار مقارنة بنحو ٢١٢.٦٩ مليون دولار.

- صادرات منتجات الزجاج ٢٣١.٧ مليون دولار مقارنة بنحو ٢٠٥.٥ مليون دولار.

نمو صادرات القطاع لأهم ١٠ أسواق تصديريه خلال ٢٠٢٢

- الصادرات إلى تركيا بما قيمته ١.٠١٣ مليار دولار خلال ٢٠٢٢ مقارنة بنحو ١.٠٢٧ مليار دولار خلال ٢٠٢١.

- الصادرات إلى إيطاليا بلغت ٧٢٦.٥ مليون دولار خلال ٢٠٢٢ مقارنة بما قيمته ٤٦٠.٩ مليون دولار خلال ٢٠٢١.

- الصادرات إلى الهند ٥٢٨.٥٤ مليون دولار مقارنة بنحو ٤٥٤.٤٩مليون دولار خلال ٢٠٢١.

- الصادرات إلى فرنسا ٤٨٨ مليون دولار مقارنه بنحو ٣٣٩مليون دولار خلال ٢٠٢١.

- الصادرات إلى بريطانيا ١٨٩.٨٨مليون دولار خلال ٢٠٢١ مقارنة بنحو ٤٧٣.٠٦٩مليون دولار خلال ٢٠٢٢.

- الصادرات إلى أسبانيا ٢٧٤.٣مليون دولار مقارنة بنحو ٤١٠.٥٨ مليون دولار خلال ٢٠٢٢.

- الصادرات إلى السودان ١٧٠.٥٦مليون دولار مقارنة  ٢٩٦.٨ مليون دولار خلال ٢٠٢٢.

- الصادرات إلى بلجيكا ٢١٨.٩ مليون دولار مقارنة ٢٩١مليون دولار خلال ٢٠٢٢.

- الصادرات إلى البرازيل ٣١٣.٦ مليون دولار مقارنة  بنحو ٢٦٦.٦٣ مليون دولار خلال 2022.

- الصادرات إلي المغرب ١٥٥مليون دولار٢٠٢١ إلي ٢٥١.٣٢مليون دولار خلال ٢٠٢٢

صادرات مصر من الصناعات الكيماوية الصناعات الكيماوية والأسمدة نمو غير مسبق و أبرز صادرات مصر من الكيماويات الكيماويات والأسمدة إ أسواق تصديرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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