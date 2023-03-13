باحثة: الشعب التونسي كره جماعة الإخوان وأطلق عليها «السرطان السياسي»

قالت نادية مسغوني، باحثة في الشأن التونسي، إن حركة النهضة التونسية شهدت انشقاقًا داخليًا بسبب التوزيع الغير عادل للموارد على أعضاء هذه الجماعة، كما أنه كان هناك اختلاف فكري كبير بين الأجيال.

الأوضاع السياسية التونسية

وأكدت نادية مسغوني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المجتمع التونسي لاحظ هذا الانشاق الداخلي في حركة النهضة من خلال التراجع الاقتصادي وتدهور أوضاع الأحزاب السياسية المختلفة، إضافة إلى تدهور ميزانية الدولة، وبالتالي كان هناك تقصير شديد في التعامل مع وباء كورونا.

فشل حركة الإخوان

وأضافت أن الشعب التونسي كره حركة الإخوان وسياساتهم، ولهذا أطلق الشعب على الإخوان "السرطان السياسي"، حيث كان هناك حرص من الإخوان على وضع عناصرهم في قطاعات الدولة كي يستطيعوا التفشي والانتشار في الدولة بأكملها.