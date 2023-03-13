الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الزمالك يستعيد عبدالله جمعة وعمر جابر قبل لقاء شباب بلوزداد الجزائرى

الزمالك
الزمالك

شهدت تدريبات الزمالك الجماعية، اليوم، التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، مشاركة عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق بعد تماثلة للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها.

وخضع جمعة لتدريبات تأهيلية في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل مباراة الترجي التونسي، وكانت عبارة عن كدمة في وجه القدم.

واطمأن الجهاز الفني والطبي على حالة عبدالله جمعة، ليعود للمشاركة في التدريبات الجماعية وتتأكد جاهزيته للمباريات المقبلة من الناحية الطبية.

ويستعد الزمالك للقاء شباب بلوزداد الجزائري المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتماثل عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الأمامية.

وخاض عمر جابر التدريبات الفنية والبدنية رفقة زملائه بشكل طبيعي بعد التأكد من جاهزيته من الناحية الطبية وعقب انتهاء البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له.

وكان عمر جابر غاب عن الزمالك في المباريات الأخيرة بسبب الإصابة قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

ويستعد الزمالك للقاء شباب بلوزداد الجزائري المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع مصطفى الزناري مدافع الأبيض على هامش التدريبات الجماعية للفريق، اليوم الإثنين، التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

ومنح فيريرا تعليماته الفنية للزناري في حضور حسني خطاب مترجم الفريق، وخصص له برنامجا تدريبيا منفردا من أجل تجهيزه من الناحية البدنية للفترة المقبلة.

وأدى مصطفى الزناري تدريبات بالركض حول الملعب على هامش مران اليوم استعدادا للقاء شباب بلوزداد المقبل بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الزمالك للقاء شباب بلوزداد الجزائري المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك تدريبات الزمالك عبد الله جمعة جمعة الترجي التونسي

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