سماح أبو بكر تدرب أطفال «ابني أديبا» على أهداف التنمية المستدامة

شارك أطفال مبادرة "ابني أديبا" التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ورشة عمل بمقر مركز الحوكمة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وخلال الورشة، دربت الكاتبة سماح أبو بكر عزت، أطفال المبادرة على أهداف التنمية المستدامة ال17، من خلال مناقشتهم حول أعمالها القصصية الأخيرة التي تحمل اسم "صلاح وأمنية وأهداف التنمية".

من جانبها، أكدت الدكتورة حنان رزق، مدير مركز التنمية الأفريقي بالمعهد، أن المركز يقوم بعدة أنشطة تستهدف النشء والمدارس الخاصة بالأطفال لتؤثر في الأجيال القادمة ليعرفوا مفهوم وأهداف التنمية المستدامة ويساعدوا الدولة على تحقيقها.

فيما أشاد مسئولو المركز، بالمستوى العلمي والتفاعلي لأطفال مبادرة "ابني أديبا"، وأكدوا أنهم نماذج مبشرة لنشء يفهم ويؤثر في غيره.

وشارك من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ سامي الزيات، مسئول المبادرة، وتقى شاهين وشيماء الأشقر، منسق المبادرة.

كما شارك عدد من أولياء الأمور الذين أثنوا على الورشة بشكل كبير وعلى تأثيرها على أبنائهم.