الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قيادات تعليم الفيوم تتابع انطلاق برنامج التأهيل التربوي لـ«30 ألف معلم» (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابعت الدكتورة أمانى قرنى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، يرافقها مراد أحمد حسن، مدير التعليم العام بالمديرية ومحمد نادى مدير الشئون المالية والإدارية بالمديرية فاعليات البرنامج التدريبي "التأهيل التربوي للمعلمين الناجحين في مسابقة 30ألف معلم (معلم فصل ورياض الأطفال)، والذى تنفذه مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

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وتنفيذاً لتوجيهات د.أمانى قرنى حيث تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة مقارات التدريب أولاً بأول، برئاسة جهاد البراوى مدير إدارة التدريب والتنمية المهنية، ومتابعة وإشراف الدكتور إبراهيم خليل مسئول التنمية المهنية بالمديرية.

تفقدت وكيل الوزارة عدد من مقار تدريب المعلمين على مستوى المحافظة ومنها قاعة التدريب بمدرسة الشهيد اللواء أحمد زكي لطيف التابعة لإدارة شرق.

كما تفقدت ريحاب عريق وكيل المديرية قاعة التدريب بمدرسة البارودية الابتدائيه، بادارة غرب الفيوم التعليمية، بحضور هشام أبو عوف مدير الشئون التنفيذية بالمديرية، ومحمد عبد الفتاح مدير إدارة التعليم الإبتدائي بالمديرية.

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قيادات تعليم الفيوم تتابع إنطلاق برنامج التأهيل التربوي للمعلمين مسابقة 30الف معلم

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