الإثنين 13 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يشيد بالدور الهام لمركز التطوير المهني

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد د.أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، مجلس إدارة المركز الجامعى للتطوير المهنى بالجامعة بحضور أعضاء المجلس الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة الدكتورة مها فخرى المدير التنفيذى للمراكز الجامعية للتطوير المهنى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأشاد رئيس الجامعة بالدور الهام لمركز التطوير المهنى والذى يهدف منذ إنشائه إلى سد الفجوة بين المناهج الدراسية ومتطلبات سوق العمل ومدى تلبية المناهج التعليمية لهذه المتطلبات ومواكبة التكنولوجيا الحديثة، ودرجة استعداد الخريجين الجدد لمواكبة هذه التكنولوجيا المطلوبة بسوق العمل وذلك من خلال تنمية قدرات الطلاب وتقديم خدمات الإرشاد المهنى لهم لزيادة فرصهم بسوق العمل، حيث قدم المركز خلال ثلاث أعوام خدمات تدريبية ومنح مجانية، وتدريبات تخصصية وخدمات توظيف ل عشرة آلاف وتمنمائة طالب وخريج حتى الآن.

وناقش رئيس الجامعة أوجه التطوير المطلوبة فيما يتعلق بمهارات ومعارف ومتطلبات الطلاب والخريجين، والتأكيد على أهمية تعريف الطلاب بالوظائف والتخصصات المستحدثة على سوق العمل، والمعايير الجديدة لاختيار الوظائف المرتبطة بالكليات النظرية والعملية وتدريبهم على اختيار الأنسب لدراستهم وقدراتهم.

هذا وعرض رئيس الجامعة التشكيل الجديد لمجلس الإدار، وحدد موعد دورى لانعقاد المجلس لمتابعة سير العمل، كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف المالى للمركز والمطلوب صرفه للعاملين بالمركز.

اجتماع التشكيل الجديد التعليم والطلاب التكنولوجيا الحديثه التطوير المهنى الطلاب والخريجين الكليات النظرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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