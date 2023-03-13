الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأحد.. الأقباط يحتفلون بعيد الصليب تزامنا مع أحد نصف الصوم

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية،  الإثنين، ببدء أسبوع السامرية وهو أسبوع النصف أو رابع أسابيع الصوم الكبير.

 وقال الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، والمرشح السابق للبطريركية، وأول من تولى منصب سكرتير المجمع المقدس في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إن عيد الصليب سياتي تزامنا مع احتفالات الكنيسة بأحد السامرية.

من جانبه قال الأنبا ياكوبوس، أسقف الزقازيق الراحل في كتاب رؤية كنسيّة آبائية: الصليب في المسيحية: “تحتفل الكنيسة بظهور الصليب المجيد احتفالين الأول في اليوم السابع عشر من شهر توت سنة 326 م.، على يد الملكة البارة القديسة هيلانة، والدة الإمبراطور قسطنطين الكبير، لأن هذه القديسة -وقت أن قبل ابنها قسطنطين الإيمان بالمسيح- نذرت أن تمضى إلى أورشليم. فأعد ابنها البار كل شيء لإتمام هذه الزيارة المقدسة”.

 

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