الإثنين 13 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الرئيس السيسي: مصر تستضيف 6 ملايين لاجئ نتعامل معهم كمواطنين

لاجئين
لاجئين

ناقش الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع ميتا فريدركسن، رئيسة وزراء الدنمارك، ملف حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن رؤية مصر في هذا المجال تعتمد على تطوير حياة الإنسان من خلال الارتقاء بحياة المواطن طبقاً لمعايير المنظمات الدولية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين: وجدنا أننا لدينا تفاهم كبير في مجال حقوق الإنسان، وتحدثناً عن موضوعات خاصة بمنطقة الشرق الأوسط.

وأشار الرئيس السيسي، إلى ملف الهجرة غير الشرعية، مؤكداً أنه لم يخرج قارب واحد من الحدود المصرية، تنفيذا للالتزام الدولي بأن مصر ليست معبراً للخروج غير الشرعي لأوروبا، مضيفاً أن حل مشكلة الهجرة تتطلب حل المشاكل والقضايا الموجودة في المنطقة، لأن استمرارها سيعمل على  استمرار معابر الهجرة غير الشرعية.

كما كشف الرئيس، أن مصر تستضيف 6 ملايين لاجئ أو أكثر ولا نتعامل معهم كلاجئين وإنما كمواطنين.

الهجرة غير الشرعي الحدود المصرية المؤتمر الصحفي الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم تعزيز حقوق الإنسان رئيسة وزراء الدنمارك

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسلسل «بالطو» مثلًا

الأكثر قراءة

السيسى عن سد النهضة: مستعدون للتعاون مع إثيوبيا بما لا يؤثر على المواطن المصرى

السجن المؤبد لـ 3 أشقاء قتلوا مواطنا فى خصومة ثأرية بسوهاج

وفد من «البيئة» يوصي باستخدام الوقود البديل في شركة جمع مخلفات بالإسكندرية

مسلسلات رمضان 2023.. قنوات عرض ضرب نار لـ ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

محافظ الإسكندرية يستقبل وفد لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ

إيران وبيلاروس تعززان علاقاتهما على خلفية الحرب فى أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

فش الغل

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة

جمال زايدة

لعبة الأمم

جمال رشدي

لماذا تقدموا هم وترجعنا نحن؟

بسنت حسن

جزيرة التعاسة (3-3)

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد..!

أحمد الصغير

إلى د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.. عن صيد الطيور الجائر فى بحيرة ناصر!

محمود خليل

معاوية «الحفيد».. ومروان

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟