الرئيس السيسي: مصر تستضيف 6 ملايين لاجئ نتعامل معهم كمواطنين

ناقش الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع ميتا فريدركسن، رئيسة وزراء الدنمارك، ملف حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن رؤية مصر في هذا المجال تعتمد على تطوير حياة الإنسان من خلال الارتقاء بحياة المواطن طبقاً لمعايير المنظمات الدولية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين: وجدنا أننا لدينا تفاهم كبير في مجال حقوق الإنسان، وتحدثناً عن موضوعات خاصة بمنطقة الشرق الأوسط.

وأشار الرئيس السيسي، إلى ملف الهجرة غير الشرعية، مؤكداً أنه لم يخرج قارب واحد من الحدود المصرية، تنفيذا للالتزام الدولي بأن مصر ليست معبراً للخروج غير الشرعي لأوروبا، مضيفاً أن حل مشكلة الهجرة تتطلب حل المشاكل والقضايا الموجودة في المنطقة، لأن استمرارها سيعمل على استمرار معابر الهجرة غير الشرعية.

كما كشف الرئيس، أن مصر تستضيف 6 ملايين لاجئ أو أكثر ولا نتعامل معهم كلاجئين وإنما كمواطنين.