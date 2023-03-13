التعليم: منح 217 ألف معلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى

أصدر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، قرارًا وزاريًا حمل رقم (55) لسنة 2023.

ونص القرار على منح 139386 من أعضاء هيئة التدريس شاغلى وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين وإخصائيي التكنولوجيا وإخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين، شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى؛ طبقًا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، وذلك اعتبارًا من 2023/1/1.

كما أصدر الوزير، قرارًا وزاريًا حمل رقم (56) لسنة 2023، بمنح عدد 77994 من أعضاء هيئة التدريس شاغلى وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين وإخصائيي التكنولوجيا وإخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين، شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى؛ طبقًا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، وذلك اعتبارًا من 2022/1/1.

ونص القرار على أن يصدر المحافظون- كل في نطاق اختصاصه- القرارات اللازمة لنقل أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين، وكل ما يعادلها من وظائف- بعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات النقل- إلى التخصصات والمواد الأخرى، والوظائف، والمراحل التعليمية المختلفة المستحقة لكل منهم.