الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن زيادة المعاشات لشهر أبريل 2023 بالرقم القومي

معاش
معاش

ينتظر أصحاب المعاشات صرفها مع بداية إبريل المقبل بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعلنها مع زيادة مرتبات الموظفين، ما جعلنا نرصد رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات لشهر أبريل 2023.

زيادة المعاشات أبريل 2023

ويتجاوز عدد الحاصلون على المعاشات نحو 10 مليون مواطن، ارتفعت قيمة معاشاتهم عدة مرات وهذه هي المرة الثانية خلال عام ، حيث زات في إبريل الماضي 15% مع اتجاه الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتخفيف الأعباء في ظل الارتفاع المستمر لأسعار السلع . 

وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات لشهر أبريل 2023 . 

الاستعلام عن زيادة المعاشات لشهر أبريل 2023

يحصل أصحاب المعاشات الشهر المقبل على زيادة المعاشات والتي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ 15%  بزيادة بلغت نحو 14 مليار جنيه، لكي يتمكنوا من مواجهة ضغوطات الأسعار مع استمرار التضخم واتجاه البنك المركزي أكثر من مرة لخفض قيمة الجنيه . 

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ويمكن  للمواطنين الحاصلون على المعاشات الاستعلام عنها من خلال  الدخول على الرابط الذي أتاحته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، وذلك بالضغط على الرابط التالي: من هنا.

ومع صرف زيادات المعاشات تبلغ زيادة المعاشات للمواطنين الحاصلون على 1300 جنيه معاش إلى 1495 جنيها، ويصل معاش 2300 جنيه بعد زيادة المعاشات الجديدة إلى 2645 جنيها، و3500 جنيه المعاش يصل بعد زيادة المعاشات الجديدة إلى 4025 جنيها.

موعد صرف معاشات إبريل 2023

يبدأ صرف معاشات شهر إبريل مع الزيادات الجديدة في الأول من إبريل كما يحدث كل شهر ، وتبدأ بالحاصلين على معاشات أقل من 1000جنيه ليقوموا بالصرف يوم السبت والأحد 1 و2 أبريل، ويصرف الحاصلون على أقل من  2000 جنيه يومي الإثنين والثلاثاء 3 و4 أبريل، ولأصحاب المعاشات أكثر من 2000 حتى 3000 جنيه، تصرف يوم الأربعاء والخميس 5 و6 أبريل.

ويستطيع أصحاب المعاشات صرفها عن طريق منافذ البريد المصرى، ومن خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية عن طريق الهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعى، وأيضًا عبر ماكينات الصرف الآلى للبنوك، ومنافذ فورى وكارت ميزة.

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وائل لطفي

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