يصرف الموظفون المرتبات الخاصة بـ أبريل مع الزيادات الجديدة في نهاية الشهر المقبل، ومن المتوقع أن تقوم وزارة المالية بتبكير صرفها مع عيد الفطر المبارك، وحددت المالية قيمة الزيادة في المرتبات حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي جدول زيادة المرتبات أبريل 2023 وموعد صرف مرتبات مارس.

جدول زيادة المرتبات أبريل 2023

يتم تحديد جدول زيادة المرتبات أبريل 2023 قبل صرفها بعدة أيام حيث يتم تقسيم الجهات الحكومية إلى 33 جهة في كل يوم منعًا للتكدس أمام مناطق صرف المرتبات .

ويحصل الموظفون على زيادة المرتبات أبريل 2023، حيث كشف الرئيس السيسي عن زيادة المرتبات في أبريل 2023 خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالمنيا.

وتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه للدرجة السادسة وما يعادلها، وبالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها تصل إلى 5000 جنيه شهريًا، وبالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة تصل إلى 6000 جنيه شهريًا، وبالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة تصل إلى 7000 جنيه شهريًا.

كما تم رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا اعتبارًا من أبريل المقبل، حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪؜ شهريًا، اعتبارًا من أول أبريل 2023.

موعد صرف المرتبات لشهري مارس وأبريل

وقررت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر مارس الجاري للموظفين مع بداية شهر رمضان لتكون يوم 20 مارس بدلًا من 23 مارس ليستطيع الموظفين شراء احتياجات رمضان، ويستمر صرف مرتبات شهر مارس بداية من يوم الاثنين 20 مارس، والثلاثاء 21 مارس، والأربعاء 22 مارس، والخميس 23 مارس.

ولا يتم صرف زيادة المرتبات في شهر مارس بالزيادات الجديدة التي أقرتها الدولة، ويتم صرفها في شهر إبريل ولكن لم يتم تحديد موعد صرف المرتبات فيه لكن من المتوقع أن يتم التبكير بها بمناسبة عيد الفطر الذي حددت البحوث الفلكية موعده في 21 أبريل.