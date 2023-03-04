ازداد البحث خلال اليومين الماضيين عن تفاصيل زيادة المرتبات أبريل 2023 مع إعلان الحكومة حزمة جديدة من الإجراءات لتحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات.

تفاصيل زيادة المرتبات أبريل 2023

في هذا التقرير نعرض لكم كل ما يتعلق بالإجراءات الرسمية عن تفاصيل زيادة المرتبات أبريل 2023 وموعد تطبيقها.

حزمة مالية جديدة أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين أجور العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التابعة لها، والموظفين العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة ذو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، ومن تدرج اعتماداتها المالية بالموازنة، الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، كذلك العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.



تطبق الزيادة الجديدة والتي يصل الحد الأدنى لها 1000 جنيه ويستفيد منها 5.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة بداية من أبريل، وتبلغ تكلفة الزيادة 45 مليار جنيه.



جدول المرتبات بعد زيادتها

الدرجة الممتازة التي كانت تتقاضى 9000 جنيه سوف تتقاضى 10000 جنيه بعد الزيادة.

الدرجة العالية التي كانت تتقاضى 6600 جنيه سوف تتقاضى 7600 جنيه بعد الزيادة.

درجة المدير العام التي كانت تتقاضى 5400 جنيه، سوف تتقاضى 6400 جنيه بعد الزيادة.

الدرجة الأولى التي كانت تحصل على 4800 جنيه سوف تتقاضى 5800 جنيه بعد الزيادة.

الدرجة الثانية التي كانت تحصل على 4200 جنيه، سوف تتقاضى 5200 جنيه بعد الزيادة.

الدرجة الثالثة التي كانت تحصل على 3740 جنيها سوف تتقاضى 4740 جنيها بعد الزيادة.

الدرجة الرابعة التي كانت تحصل على 3480 جنيها سوف تتقاضى 4480 جنيها بعد الزيادة

الدرجة الخامسة التي كانت تحصل على 3240 جنيها سوف تتقاضى 4240 جنيها بعد الزيادة

الدرجة السادسة وما يعادلها التي كانت تحصل على 3000 جنيه، سوف تحصل على 3500 جنيه بعد الزيادة.

موعد صرف مرتبات مارس 2023

في هذا الصدد نعرض لكم موعد صرف مرتبات مارس 2023 وفق ما أعلنته وزارة المالية في جدول صرف المرتبات.

وبمناسبة حلول شهر رمضان الكريم خلال شهر مارس وتحديدًا يوم 23 مارس، تقرر صرف المرتبات قبل هذا الموعد بحيث تكون بداية من يوم الاثنين 20 مارس والثلاثاء 21 مارس الأربعاء 22 مارس والخميس 23 مارس وحتى الأحد 26 مارس.

ويتم صرف المتأخرات أيام 8، 9، 12 أبريل.