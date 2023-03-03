الجمعة 03 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.. جدول المرتبات الجديد 2023

المرتبات
المرتبات

جدول المرتبات الجديد 2023.. تبدأ وزارة المالية المصرية، بوضع جدول زيادة المرتبات لشهر أبريل 2023، وتكون للعاملين في الجهاز الإداري للدولة بالزيادة الجديدة، وهم الأشخاص الذين ينطبق عليهم قرار رفع الحد الأدنى للأجور، ويكون ذلك بدء من مرتبات شهر أبريل المقبل.

وتصدر جدول المرتبات الجديد 2023 محركات البحث المختلفة على المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، بعد توجيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المرتبات بدءا من أبريل المقبل، حيث وجه بالتعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة عن جدول المرتبات الجديد 2023، توضح «الدستور» في هذا التقرير تفاصيل تلك الزيادة التي جاءت بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جدول المرتبات الجديد 2023

حيث جاء في جدول زيادة المرتبات لشهر أبريل، وبالأخص بعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة إلى 3500 جنيه بدل من 3000 جنيه.

كما إنه بناء على ذلك، لن يقل مرتب الموظف عن 3500 جنيه في شهر أبريل المقبل، ويحصل موظفي الدرجة السادسة على 3500 جنيه بدل من 3000 جنيه، بزيادة قدرها 500 جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023

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فيما إنه سيكون الحد الأدنى لموظفي الدرجة السادسة 3500 جنيه، والحد الأدنى لموظفي الدرجة الثالثة النوعية 5000 جنيه، والحد الأدنى للموظفين حاملي درجة الماجستير 6000 جنيه، وذلك مع رفع حد الإعفاء الضريبي من 24000 إلى 30000 جنيه.

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة

 

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن أمس الخميس 2 مارس، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، وكذلك زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها و المستفيدة عنهم.

حد أدنى 1000 جنيه شهريًا

 

ووجه الرئيس خلال كلمته التي ألقاها أثناء زيارته لمحافظة المنيا ، بالتعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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