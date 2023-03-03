الجمعة 03 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023

صرف مرتبات شهر أبريل
صرف مرتبات شهر أبريل

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023.. تبدأ وزارة المالية، الشهر المقبل، صرف مرتبات أبريل 2023، لكل المواطنين العاملين في كافة القطاعات والهيئات الحكومية والتابعة للدولة، بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي والمقدرة بـ ألف جنيه لكل الدرجات.

وتصدر موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 على محركات البحث المختلفة، إذ يتساءل الكثيرين عن قيمة مرتبات شهر أبريل بعد الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعاملين بالدولة.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 

يرغب العديد من العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعات الحكومية والخاصة، معرفة موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023، لذا تستعرض «الدستور» خلال هذه التقرير كافة التفاصيل المتعلقة بـ موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023.

تصرف وزارة المالية، الشهر المقبل، مرتبات أبريل 2023، لكل العاملين في الهيئات والقطاعات التابعة للدولة، بالزيادة الجديدة البالغة نحو ألف جنيه، ويستمر صرف مرتبات شهر أبريل 2023، لكل العاملين في الهيئات والقطاعات التابعة للدولة لمدة أربعة أيام، لتخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مع حصول الموظفين على الزيادة المقررة لكل العاملين في المؤسسات الحكومية والبالغ قيمتها ألف جنيه.

مواعيد صرف مرتبات العاملين بقطاع البترول لشهر مارس 2023

زيادة الحد الأدنى للأجور 2023

وأصدر الرئيس السيسي قرارا، أمس الخميس 2 مارس 2023، بزيادة أجور الموظفين الحكوميين بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، بالإضافة لرفع الحد الأدنى للأجور.

ووجه الرئيس الحكومة أن تطبق الزيادة بداية من 1 أبريل، وعليه ستصرف مع مرتبات شهر أبريل في النصف الثاني منه.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023

ومن المفترض أن تقوم وزارة المالية بصرف مرتبات شهر أبريل 2023، بالزيادة الجديدة خلال أيام 23، 26، 27، 28 من الشهر نفسه، وفي كل يوم يتم صرف مرتبات العاملين في عدد من الوزارات والقطاعات التابعة للدولة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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