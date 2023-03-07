الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

ميعاد صرف مرتبات شهر مارس 2023 ونسبة الزيادة

جريدة الدستور

 

أعلن وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023 تزامنًا مع بداية شهر رمضان الذي حددته البحوث الفلكية في 23 مارس الجاري، ومع اهتمام العاملون في الدولة بمعرفة موعد صرف مرتبات شهر مارس تعرض الدستور في التقرير التالي  التفاصيل الكاملة عن جدول صرف مرتبات شهر مارس 2023 ونسبة الزيادة الجديدة في المرتبات.

 

ميعاد صرف مرتبات شهر مارس 2023

أعلنت وزارة المالية في بيان لها عن ميعاد صرف مرتبات شهر مارس 2023، لتبدأ يوم 20 مارس بدلًا من 23 وهو الموعد الرسمي لصرف مرتبات الموظفين طوال الشهر .

ويستطيع العاملون في الدولة صرف مرتبات شهر مارس بدءًا من صرف مرتبات مارس 2023 في أيام 20، 21، 22، 23، 26 مارس الجاري، ويتم صرف المتأخرات  في أيام 8، 9، 12من شهر إبريل . 

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موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 بعد الزيادات الجديدة

ويتم تقسيم صرف مرتبات الموظفين على عدة أيام حتى لا يحدث تكدس أمام مناطق صرف المرتبات ، حيث تحصل كل 33 جهه حكومية على المرتبات في يوم واحد ، ويليه 33 جهة اخرى. 

 

موعد زيادة المرتبات 

يبدأ الموظفون في صرف مرتبات شهر إبريل مع الزيادة الجديد في المرتبات والتي تصل إلى 1000 جنيه بعد  إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن زيادة المرتبات بداية  من  شهر أبريل المقبل، وبموجبها يتم زيادة المرتبات بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

ويبلغ الحد الادني لمرتبات الموظفين بعد الزيادة التي أقرتها الدولة  في الدرجة السادسة وما يعادلها 3500 جنيه شهريًا، وزيادة المرتبات بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها إلى 5000 جنيه شهريًا، وزيادة المرتبات بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة إلى 6000 جنيه شهريًا، وزيادة المرتبات ، بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتصل إلى 7000 جنيه شهريًا.

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