أخبار الظهيرة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس ولجنة لفض منازعات الاستثمار خلال أسبوعين

شهدت الساعات المضاية العديد من الأخبار، ترصد "الدستور" أبرزها في نشر أخبار الظهيرة.

الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة اليوم مع سقوط أمطار

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن طقس اليوم الاثنين، مغبر، على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، تنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية.

ووفقاً لخرائط الأقمار الصناعية التي نشرتها الهيئة اليوم، تكون الظاهرة المؤثرة الآن على القاهرة الكبرى هي الرياح المثيرة للرمال والأتربة، ويكون مستوى الرؤية ٤٠٠٠ متر.

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مدبولي: تنفيذ قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار خلال أسبوعين

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بنقل تبعية الأمانة الخاصة بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار إلى هيئة مستشاري مجلس الوزراء، لتسريع وتيرة تنفيذ هذه القرارات.

جاء ذلك خلال اجتماع، اليوم الاثنين، عقده رئيس الوزراء مع المستشار عمر مروان، وزير العدل؛ لمتابعة معدلات تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.



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دنيا سمير غانم في بلاتوهات التصوير 15 ساعة يوميًا



تواصل النجمة دنيا سمير غانم تصوير أحداث مسلسلها الدرامي الجديد «جت سليمة»، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023.

ورفع المخرج إسلام خيري حالة الطوارئ داخل لوكيشن العمل، حيث تم منع الإجازات لطاقم عمل المسلسل بالكامل من نجوم وفنيين، كما رفع ساعات التصوير لتصل لـ15 ساعة يوميا؛ وذلك للانتهاء من تصوير العمل وفقا للخطة الزمنية الموضوعة من الجهة المنتجة.



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نصائح لمرضى الحساسية والربو للتعامل مع العاصفة الرملية (فيديو)

حذر أطباء الصدر والحساسية، مرضى حساسية الصدر والربو الشعبي وحساسية الأنف والجيوب الأنفية، من موجة الطقس السيىء التى تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية مع بداية فصل الربيع بسبب العاصفة الرملية.

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