مدبولى: تنفيذ قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار خلال أسبوعين

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بنقل تبعية الأمانة الخاصة بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار إلى هيئة مستشاري مجلس الوزراء، لتسريع وتيرة تنفيذ هذه القرارات.

جاء ذلك خلال اجتماع، اليوم الاثنين، عقده رئيس الوزراء مع المستشار عمر مروان، وزير العدل؛ لمتابعة معدلات تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.

كما وجّه رئيس الوزراء بقيام كل الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة التي لديها قرارات واجبة التنفيذ من لجنة فض المنازعات، بسرعة تنفيذ هذه القرارات، وموافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بما يفيد التنفيذ، خلال مدة أقصاها أسبوعان من اليوم.