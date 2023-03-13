الدولار يحافظ على استقراره مقابل الجنيه المصري وارتفاع اليورو والاسترليني

شهدت أسعار صرف الدولار استقرارا مقابل الجنيه المصري، بينما ارتفعت العملة الأوروبية "اليورو" والجنيه الإسترليني، وذلك في بداية تعاملات، اليوم الاثنين، في البنوك العاملة بمصر.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، سجل الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة، سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزي.. سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

ارتفاع سعر اليورو

وبالنسبة للعملات الرئيسية.. سجلت العملة الأوروبية ارتفاعا ملحوظا ما بين (13-23) قرشا شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 32.74 جنيه للشراء و33.12 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 32.84 جنيه للشراء و33.23 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري.. سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 32.82 جنيه للشراء و32.93 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

وسجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا ملحوظا ما بين (65 - 75) قرشا شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل 37.03 جنيه للشراء و37.45 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 37.15 جنيه للشراء و37.57 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي.. سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 37.09 جنيه للشراء و37.22 جنيه للبيع.

وعربيا.. سجل الريال السعودي 8.18 جنيه للشراء و8.21 جنيه للبيع.. وسجل الدرهم الإماراتي 8.37 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.. وسجل الدينار الكويتي 96.90 جنيه للشراء و100.65 جنيه للبيع.