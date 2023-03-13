الإثنين 13 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الدولار يحافظ على استقراره مقابل الجنيه المصري وارتفاع اليورو والاسترليني

الدولار
الدولار

شهدت أسعار صرف الدولار استقرارا مقابل الجنيه المصري، بينما ارتفعت العملة الأوروبية "اليورو" والجنيه الإسترليني، وذلك في بداية تعاملات، اليوم الاثنين، في البنوك العاملة بمصر.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، سجل الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة، سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي.. سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 13-3-2023

سعر اليورو اليوم الأحد 12-3-2023 أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 13 مارس 2023

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 13 مارس 2023 فى البنوك المصرية

ارتفاع سعر اليورو

وبالنسبة للعملات الرئيسية.. سجلت العملة الأوروبية ارتفاعا ملحوظا ما بين (13-23) قرشا شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 32.74 جنيه للشراء و33.12 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 32.84 جنيه للشراء و33.23 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري.. سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 32.82 جنيه للشراء و32.93 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني 

وسجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا ملحوظا ما بين (65 - 75) قرشا شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل 37.03 جنيه للشراء و37.45 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 37.15 جنيه للشراء و37.57 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي.. سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 37.09 جنيه للشراء و37.22 جنيه للبيع.
وعربيا.. سجل الريال السعودي 8.18 جنيه للشراء و8.21 جنيه للبيع.. وسجل الدرهم الإماراتي 8.37 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.. وسجل الدينار الكويتي 96.90 جنيه للشراء و100.65 جنيه للبيع.

صرف الدولار أسعار صرف الدولار الدولار اليورو الأهلي المصري ومصر أسعار الدولار

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسلسل «بالطو» مثلًا

الأكثر قراءة

المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف لتاجر مخدرات في طوخ

السجن 10 سنوات لعامل بتهمة التعدى على طفلة فى قنا

الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2023 وجدول امتحانات الثانوية العامة

رمضان 2023.. معسكر مغلق لـ أحمد السقا للانتهاء من تصوير مسلسل حرب

يوسف عثمان لـ«الدستور»: «الكتيبة 101» ملحمة درامية وثائقية خارج مصطلح المنافسة

إصابة سائح أمريكي سقط من فوق حصان بالمنطقة الأثرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

فش الغل

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة

جمال رشدي

لماذا تقدموا هم وتراجعنا نحن؟

بسنت حسن

جزيرة التعاسة «3-3»

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد..!

أحمد الصغير

إلى د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.. عن صيد الطيور الجائر فى بحيرة ناصر!

محمود خليل

معاوية «الحفيد».. ومروان

ماجد حبته

القمع فى BBC بزعم الحياد!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟