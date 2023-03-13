أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 13 مارس 2023 محور اهتمام الملايين من المواطنين الراغبين في البناء وتشطيب الشقق السكنية والمحلات التجارية، لذلك يلجأون إلى محركات البحث لمتابعة الأسعار في الأسواق المصرية والعالمية، والتي تشهد استقرارًا في الوقت الراهن عقب عدة قفزات متتالية.

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 13 مارس 2023

استقرار نسبي في أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 13 مارس 2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب، حيث تراجعت القفزات المتتالية في الأسعار بفعل تذبذب أسعار صرف العملات المالية للدول العربية والأجنبية في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة.

سعر طن الحديد اليوم الإثنين

وإليكم الأسعار بالتفصيل من أرض مصانع شركات الإنتاج المصرية:

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 29889 جنيهًا.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة السويس 25350 جنيهًا.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي 23204 جنيهات.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الجيوشي 25300 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين 25350 جنيهًا.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الجارحي 26500 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 25500 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان 26500 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العتال 27500 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي 27000 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 27000 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي 27000 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل 27000 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الداخلية 20300 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية 27500 جنيه.



أسعار الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية للمستهلكين

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المخصوص 1360 جنيهًا.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1345 جنيهًا.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1440 جنيهًا.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العربية 1400 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العسكري بني سويف 1330 جنيهًا.

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