الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

شعيب يتابع إسعافات المصابين وضحايا حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح السلوم

صورة من الحادث
صورة من الحادث

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الإسعافات والإجراءات الطبية العاجلة للمصابين وضحايا حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمنطقة أو غليلة غرب براني في اتجاه السلوم والتي أدت إلى وفاة 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

 
ووجه المحافظ رئيس مجلس براني ووكيل وزارة الصحة بمطروح بمتابعة حالات المصابين حيث تم  تقديم الإسعافات اللازمة لهم بمستشفى براني المركزي والعسكري وتم نقل بعض الحالات إلى مستشفى مطروح العام ومستشفى الجامعة بالإسكندرية.

 

والمصابين هم: يعقوب إبراهيم عثمان  ٢٤ سوداني الجنسية اشتباه ما بعد الارتجاج،  محمد مصطفى كامل ٢٤ كفر الشيخ كسر بالذراع الأيمن وجرح قطعي بفروة الرأس، كريم عبد الستار محمد  18 سنة سوهاج اشتباه ما بعد الارتجاج،  هاشم عنتر راشد 45 سنة سوهاج جرح قطعي بفرورة الرأس، محمد علي 19 سنة سوهاج اشتباه ما بعد الارتجاج جرح قطعي بفروة الرأس، حجاج جابر أحمد  18 سنة بني سويف كسر بالذراعين، جابر سند محمد 25 سنة بني سويف  اشتباه ما بعد الارتجاج اشتباه كسر بالفقرات.

 

كما تم إصابة عوض أحمد مكاوي 45 سوهاج  اشتباه ما بعد الارتجاج، أحمد جمال أحمد 25 سنة سوهاج كدمات وسحجات متفرقة، محمد عبد الشافي 20 سنة أسيوط اشتباه ما بعد الارتجاج، مجهول الهوية سوداني الجنسية اشتباه ما بعد الارتجاج، مجهول الهوية سوداني الجنسية اشتباه ما بعد الارتجاج، مجهول الهوية ٢٥ سوداني الجنسية اشتباه ما بعد الارتجاج جرح قطعي بفروة الراس،  عبد الله أبو السعود 35 سنة البحيرة اشتباه ما بعد الارتجاج، مجهول الهوية 30 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج جرح قطعي بفروة الرأس بالإضافة إلى 7 حالات وفاة مجهولين الهوية. 

 

وفي سياق متصل كان قد قال مصدر طبي بصحة مطروح، خلال حديث سابق  لـ"الدستور، أنه تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لمصابي حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمنطقة القطراني بطريق مطروح السلوم حيث تم حجز 10 مصابين في أقسام مستشفى براني المركزي المختلفة والعناية.

 

وأوضح أنه تم تحويل 3 حالات بجهاز تنفس صناعي إلى مستشفى مطروح العام وجاري تحويل حالتين ليصبح إجمالي التحويلات 5 حالات، مشيرا إلي أن عدد الوفيات 7 أشخاص وتم التحفظ عليهم في ثلاجة حفظ الجثامين تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.  

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