على خطى موسيمانى.. 4 أخطاء تعجل برحيل كولر عن الأهلى

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خسارة قاسية أمام صن داونز بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبات المارد الأحمر مهددًا بالخروج في حال فوز الهلال السوداني على صن داونز في الجولة الخامسة، كما أن الفريق بات مُطالبًا أيضًا بالفوز في مباراتي القطن الكاميروني والهلال المتبقيتين.

وخلال الفترة الماضية، ارتكب مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر الكثير من الأخطاء والتي باتت تهدد مستقبله مع الفريق مثلما حدث مع بيتسو موسيماني المدير الفني السابق.

عدم قراءة المنافس

من أكثر الأخطاء التي ارتكبها مارسيل كولر في المباريات الأخيرة له مع الأهلي كانت عدم قراءة المنافس بالشكل الأمثل.

حتى أنه تعامل مع جميع الفرق المنافسة بنفس الطريقة، وغاب التنظيم الدفاعي عن الفريق في المواجهات الصعبة والقوية التي كانت تحتاج لذلك.



أخطاء التشكيل

في أكثر من مباراة أخطأ كولر في التشكيل، من خلال الدفع بعناصر غير جاهزة على تطبيق تعليماته وأسلوبه بحذافيرها.

وهذا أثر على استقبال الفريق للأهداف من البداية، وبالتالي تصبح مهمة المارد الأحمر أكثر صعوبة.



التغييرات الخاطئة

مثلما كان يفعل موسيماني عندما يمر الفريق بمراحل حرجة في المباريات الهامة، كان يخطىء في إجراء التغييرات أو حتى في موعد إجراء التبديلات.

وهذا يتكرر في الوقت الراهن مع مارسيل كولر، الذي اعتاد إجراء التغييرات في الأوقات المتأخرة وبالتالي هذا لا يسعفه في تعديل الأمور.



الفشل في معالجة الأخطاء الدفاعية

خلال آخر 9 مباريات خاضها المارد الأحمر، استقبل الفريق 18 هدفًا وهذا رقم كارثي يؤكد الانهيار التام الذي حدث لخط الدفاع.

ورغم ذلك في كل مباراة تزداد معاناة دفاع الأهلي، بينما يقف كولر على الخط حائرًا وغير قادر على حل تلك الأزمة التي تهدد مسيرة الفريق.