الشوط الأول.. برشلونة يتقدم على بيلباو بهدف رافينيا

تقدم فريق برشلونة على مضيفه أتلتيك بيلباو بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “ لا ليجا”، موسم 2022-2023.

فريق بيلباو كاد أن يفتتح التسجيل عن طريق راؤول جارسيا في الدقيقة 34، لكن رأسيته ارتطمت بالعارضة.

وسجل البرازيلي رافينيا هدف التقدم لـ برشلونة في الدقيقة 43، بعد تلقيه تمريرة رائعة من سيرجيو بوسكيتس، ليطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وتُنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

تشكيل برشلونة أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل برشلونة أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، فشهد تواجد البولندي روبرت ليفاندوفسكي بشكل أساسي بعد تعافيه من الإصابة، كذلك عودة بابلو جافي بعد انتهاء عقوبة إيقافه لتراكم الإنذارات.

وجاء تشكيل برشلونة أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو - جوليس كوندي - أندرياس كريستنسن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - بابلو جافي - فرينكي دي يونج

خط الهجوم: رافينيا -فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي

تاريخ مواجهات برشلونة وأتلتيك بيلباو

ونستعرض لكم تاريخ مواجهات برشلونة وأتلتيك بيلباو، قبل المواجهة المرتقبة في الدوري الإسباني، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 238 في تاريخ مواجهات برشلونة وأتلتيك بيلباو في جميع البطولات.

- والتقى الفريق في 237 مباراة من قبل، حقق خلالهم برشلونة الفوز في 119 مباراة، مقابل 79 انتصارًا لأتلتيك بيلباو، بينما تعادلا في 39 مواجهة.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو برشلونة 440 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 330 هدفًا من لاعبي أتلتيك بيلباو.

- وعلى الصعيد المحلي، فقد التقى الفريقان في 183 مباراة بالدوري الإسباني، حقق خلالهم برشلونة الفوز في 92 مباراة، مقابل 60 انتصارًا لأتلتيك بيلباو، بينما تعادلا في 31 مواجهة.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو برشلونة 350 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 259 هدفًا من لاعبي أتلتيك بيلباو.

- وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، قد انتهت بفوز برشلونة برباعية دون رد.

ترتيب برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

- يتصدر فريق برشلونة حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة، متفوقًا على غريمه ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 56 نقطة.

- بينما يتواجد فريق أتلتيك بيلباو حاليًا في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، خلف رايو فاليكانو صاحب المركز السابع بفارق نقطتين فقط.